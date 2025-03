Listas de espera y precios desorbitados por plazas de garaje en Valencia

Alberto Martínez de la Calle Valencia Domingo, 30 de marzo 2025, 00:28 Comenta Compartir

Una plaza de garaje disponible en la calle Colón de Valencia. El anuncio digital advierte: «Para coche pequeño». 120 euros al mes. En la coyuntura actual, una cifra atractiva. La propietaria responde al mensaje bien temprano, a las 7:15 de la mañana: «Se encarga de enseñarla el conserje. Hay varias personas que irán hoy a verlo». Y concreta el margen matinal y vespertino en el que se puede visitar. Sin haber llegado a concertar una cita, la dueña vuelve a escribir a las 11:30: «Ya se ha alquilado. Ha sido muy rápido. Saludos». En apenas cuatro horas, quedó reservada. La oportunidad se esfumó. Es el voraz mercado actual de los parkings en determinadas zonas de la capital del Turia. Factores que desembocan, en algunos casos, en listas de espera y precios desorbitados.

Recientemente, Fotocasa ha publicado un estudio sobre los precios de los garajes en alquiler en España en 2024, que se basa anualmente en los datos de diciembre. Durante el último año, el importe medio en la ciudad de Valencia ha incrementado un 4,1 por ciento, pasando de 80,45 euros en 2023 a 83,75. Se trata del segundo mayor aumento de la Comunitat, sólo por detrás de Castellón de la Plana (5,3%).

En cuanto a los precios medios de los garajes por municipios en 2024, Valencia se sitúa en el decimotercer puesto del ranking nacional, encabezado por San Sebastián (122,91 euros), Palma de Mallorca (103,76), Santander (99,78), Bilbao (99,14), Sitges (93,58), Barcelona (92,99) y Madrid (92,20). Benidorm también destaca con 89,46 euros al mes.

Carmen Rivas es la propietaria de la inmobiliaria Trafalgar. Ha contado con listas de espera de pretendientes. «Hay algunas zonas en que tienes mucha demanda para la misma plaza, sobre todo en el centro de Valencia. Por ejemplo, las zonas de San Vicente, Pascual y Genís o Jacinto Benavente. Ahí últimamente hemos tenido dos plazas, con cinco o seis visitas para cada una de ellas. Tuvimos que explicar que se las quedarían por orden de solicitud de la visita. Va por barrios. Hay algunos en los que se aparca mejor y otros en los que aparca peor», explica.

El criterio está claro a la hora de zanjar el arrendamiento. «Es por orden de visita y, luego, por cercanía. En igualdad de condiciones, un cliente que viva cerca de la plaza no la va a dejar fácilmente. En cambio, el que vive lejos, cuando encuentre una más cerca de su casa, la va a dejar», apunta Carmen. En ocasiones, también se busca seguridad económica consultando la situación laboral o el poder adquisitivo del pretendiente: «Si es joven, se pregunta si va a pagar él o van a pagar sus padres. El propietario tiene un bien y hay que darle garantías».

Analizando los anuncios publicados en el portal inmobiliario Idealista a finales de febrero, el promedio de los precios de las plazas de garaje para coche en Valencia oscila entre los 69 y los 150 euros. Se trata de una media al establecer una comparación entre las horquillas de los diferentes distritos de la capital del Turia.

Los distritos más asequibles, según estos datos, son l'Olivereta y Rascanya. Y el más caro, Ciutat Vella. Precisamente, en el entorno de la plaza de la Reina, un propietario acaba de alquilar de forma particular una plaza por 300 euros mensuales y cuenta que ha tenido lista de espera para verla. Estas avalanchas no resultan habituales en Valencia, pero sí están ocurriendo en determinadas áreas de la ciudad donde el aparcamiento se convierte prácticamente en una misión imposible.

Óscar es dueño de una plaza en el barrio del Carmen. La acaba de poner en alquiler por 140 euros. «La tengo desde hace ocho años. Hay mucha rotación. Normalmente es corta estancia, seis u ocho meses. Casi todo, extranjeros. Hay gente que viene por proyectos de trabajo. Vienen con vehículo y no tienen problemas de dinero», afirma sin afán especulativo: «Me gustaría encontrar a alguien más estable aunque cobre un poquito menos. Casi siempre la he tenido al mismo precio. Hace ocho años cobraba diez euros menos».

También ha manejado listas de espera. «Hubo un día que puse el anuncio a las ocho de la mañana y a las diez ya tenía cinco personas para verlo. Fue un aluvión de llamadas y cerré los anuncios antes de que me llamase más gente. Siempre he priorizado el que me ha llamado antes. Le doy la plaza al primero que llega y da la cantidad que creo que es conveniente», explica Óscar.

Vicente Díez, portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia (COAPIV), da una clave. «La gente busca la plaza lo más cerca posible de su vivienda o su trabajo. Hoy en día, el que quiera encontrar una plaza la encuentra, tanto en compra como en el alquiler. Pero a lo mejor está a 10 o 15 minutos de su casa y no le compensa. Hay muchísimos edificios que se construyeron en su día sin garaje o con menos plazas que vecinos. Entonces hay un desequilibrio entre oferta y demanda que no se ha visto compensado con el paso el tiempo. Y vamos a más. En los barrios con construcciones más antiguas en las que hay menos parking, los precios suben», analiza. Y apuesta por una solución: «Se debería potenciar fórmulas de aprovechamiento de parkings de supermercados o centros comercialespor la noche».

Precisamente, cada vez hay más propietarios que se decantan por compartir la plaza. Algunos plantean a los interesados la alternativa de alquilarla, únicamente, durante las noches, los fines de semana y los festivos por un precio inferior al habitual. Ocurre, por ejemplo, en Guillem de Castro. El importe, en este caso, pasa de 120 a 80 euros.

Esta modalidad queda enmarcada en la economía colaborativa. En distritos como l'Olivereta o Benimaclet, hay particulares que ofrecen la posibilidad de aparcar por la mañana de lunes a viernes por unos 50 euros mensuales.

Pese al auge de la movilidad en patinete y bicicleta, que está relacionado con un descenso en la obtención del carnet de conducir entre los más jóvenes, el parque de vehículos sigue creciendo en Valencia. Los últimos datos del Ayuntamiento, correspondientes a 2023, hablan de 509.974. En 2005, había 499.237. Según en Consistorio, en las calles de la capital del Turia, existen 134.628 plazas de libre aparcamiento para coches.

En cualquier caso, los propietarios y las inmobiliarias avisan de que, la rentabilidad en este tipo de bien inmueble no tiene nada que ver con la que existe en estos momentos con los pisos. Según el último estudio realizado por Idealista, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, los locales se mantuvieron como la inversión inmobiliaria más rentable en Valencia con un 7,8% en el cuarto trimestre de 2024. Por detrás, las oficinas (7,7%), las viviendas (6,0%) y los garajes (4,6%). En el mismo período de 2023, el retorno de las plazas de parking se situaba en el 4,8%.

