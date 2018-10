Antonio Anglés, entre los más búscados por Interpol 26 años después del triple asesinato Antonio Anglés, en una simulación de su aspecto, con más de 50 años. / Espejo Público/A3 Los crímenes por los que fue condenado Antonio Anglés no prescriben hasta 2029: triple asesinato, rapto y violación de las niñas de Alcàsser, inhumación de cadáver y tenencia de armas LAS PROVINCIAS Jueves, 4 octubre 2018, 20:05

Antonio Anglés Martins, condenado por el rapto, tortura, violación y asesinato de Desirée, de Míriam y de Toñi, las tres 'niñas de Alcàsser', continúa entre los españoles más buscados por Interpol. Han pasado 26 años de los crímenes y sigue buscado por la Interpol. Ya son cinco desde que el otro triple asesino, Miguel Ricart, saliera de prisión. Hace ya años que se perdió su rastro.

Miguel Ricart cumplió con la justicia, con 21 años de cárcel, tras la anulación de la doctrina Parot. Pero Anglés no. Sigue siendo considerado un fugitivo. No se tiene ninguna constancia de su muerte y su responsabilidad penal no prescribe hasta diciembre de 2029. El motivo no es otro que en ese año se cumplirán 20 desde que un juez autorizara unas escuchas telefónicas a una de sus familiares, su hermana Kelly Face, en busca de pistas. Desde aquella última diligencia, nada más.

No obstante, la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) mantiene vigente la requisitoria, o petición, de busca y captura- Va renovándose año a año, por si Anglés pudiera ser localizado en una frontera, o en una identificación rutinaria en algún rincón del mundo.

El triple asesino, violador, torturador y secuestrador, también buscado por tenencia de armas e inhumación de cadáver, tendría hoy (si sigue vivo y no murió al caer de aquel barco cerca de Dublín) 52 años. La imagen de la Interpol poco tendrá ya que ver con su aspecto actual. Poco más allá de sus 1,75 cm de altura y sus ojos azules. Y criminales.