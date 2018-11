Los alumnos en barracones triplican el dato reconocido por el Consell en septiembre Barracones del Santo Ángel de la Guarda de Valencia. El centro anterior debe demolerse para construir un colegio nuevo. / jesús signes La administración dijo que eran 4.000 estudiantes, pero sólo se incluían a los que estaban en centros formados íntegramente por aulas prefabricadas JOAQUÍN BATISTA VALENCIA. Martes, 6 noviembre 2018, 01:39

La Comunitat Valenciana tiene actualmente a 13.823 alumnos estudiando en aulas prefabricadas, los llamados barracones. La cifra se extrae de una respuesta facilitada desde la Conselleria de Educación al grupo popular en Les Corts, y supone aumentar claramente el dato que trasladó el Consell a principios de curso, cuando se habló de 4.000 en esta situación. Esta última cifra se utilizó para destacar el esfuerzo realizado en materia de infraestructuras educativas, en el sentido de que se había reducido a la mitad el dato heredado de la anterior legislatura: 8.000 alumnos en centros íntegramente en aulas provisionales. La realidad, según el documento facilitado por el PP, es que se triplican respecto a lo dicho en septiembre.

La clave está en los matices, en el colectivo al que hace referencia cada cifra. Los 4.000 son niños y adolescentes que no conocen otra realidad que no sea la chapa metálica de los módulos que conforman sus clases, y por tanto no incluye a aquellos en cuya escuela, además de barracones, también hay instalaciones de ladrillo: los centros parcialmente en aulas provisionales.

EVOLUCIÓN 2010-2014 En la respuesta se incluyen datos de cursos anteriores. En el 2010-11 había 30.248 alumnos en barracones, cifra que bajó a 19.760 en el 2013-14 (-34%). 2014-2018 De este periodo no se incluyen datos, porque el escrito dice que la mayoría de estos se facilitaron en respuestas previas. El PP argumenta que es un error y que no les trasladaron estas cifras. Gestión del Botánico Si se compara el dato facilitado en enero de 2016 (20.629 alumnos en barracones) con el del curso actual (13.823) la reducción en lo que va de legislatura ha sido del 33%.

En algunas de las declaraciones realizadas a principios de curso no se llegó a precisar en qué situación se encontraban los 4.000 alumnos citados, lo que favorecía la confusión sobre la situación actual, que es la resultante de ambas realidades: hay 13.823 estudiantes valencianos formándose en instalaciones prefabricadas, tanto en colegios íntegramente en barracones (había 25 al inicio de la legislatura) como en escuelas donde su presencia es parcial (135) porque están pendientes de ampliaciones o por necesidades de escolarización. Es lógico pensar que desde Educación se disponía de la cifra global cuando se produjeron las declaraciones de inicio de curso, si bien sólo trascendió la estimación más 'amable', la de 4.000 alumnos.

«Ninguno de los colegios puestos en marcha se debe a la gestión propia del Consell», defiende Gascó

El dato incluido en la respuesta parlamentaria también ayuda a valorar los avances realizados en lo que va de legislatura. En enero de 2016, en la presentación del mapa de infraestructuras a acometer durante el presente mandato, se informó de que en total había 20.629 niños en colegios total o parcialmente en barracones, fruto de la herencia recibida del anterior Consell. A día de hoy, a siete meses de las próximas elecciones, la cifra se ha reducido un 33%. El porcentaje implica enterrar definitivamente el primer compromiso lanzado por el Botánico en la citada presentación de obras: acabar con todos los barracones, bien con los colegios nuevos construidos o en obras. De hecho en la mayoría de los 160 ni se han licitado.

Con el paso de los meses se moduló el mensaje: la promesa inicial pasó a centrarse sólo en los colegios íntegramente en barracones. El compromiso se mantiene -gracias sobre todo a la participación de los ayuntamientos vía Edificant- aunque el trabajo pendiente es abrumador.

En enero de 2016 la Comunitat tenía 25 colegios formados únicamente por aulas provisionales. 13 ya están construidos o en ejecución (más de la mitad licitados en la legislatura anterior). En otros tres los trabajos de construcción han sido licitados o adjudicados: el aulario del CRA El Trescaire, el Ceip la Xara de Dénia (a través del Ayuntamiento) y el Rajolar de Aldaia (conselleria). Y los nueve restantes se encuentran en peor situación, pues no se ha llegado a la fase de concurso de obras aunque en algunos casos se han licitado o adjudicado la redacción de proyectos y las asistencias técnicas previas.

Volviendo a la respuesta parlamentaria, se vuelve a recordar la cifra de 4.000 alumnos que han salido de centros íntegramente en barracones, se critica «la dejadez de los gobiernos anteriores», se defiende que se han ejecutado casi 600 actuaciones (de todo tipo) y se dice que hay otros 2.000 estudiantes más que han sido trasladados durante la legislatura a aulas provisionales por haberse iniciado las obras de adecuación.

Para la diputada Beatriz Gascó, impulsora de la pregunta parlamentaria, «Puig y Oltra, que venían a acabar con los barracones, no lo han hecho», dijo, antes de criticar «las promesas incumplidas» y defender que «no hay ni un solo centro puesto en funcionamiento con la gestión propia del 'Titánic'», en el sentido de que los colegios de barracones inaugurados en la legislatura fueron impulsados durante el mandato anterior y ninguno de los tramitados íntegramente por el actual Consell está ya en funcionamiento. También denunció que «sólo se ha ejecutado el 11% del presupuesto en infraestructuras».