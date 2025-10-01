Cualquier alumno de Infantil puede vacunarse contra la gripe en su propio colegio La campaña escolar se destina a los niños de entre tres y seis años y aspira a mejorar la tasa de cobertura del año pasado, cuando rozó el 43%

Joaquín Batista Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:16

La Conselleria de Sanidad, en colaboración con la de Educación, ha iniciado este miércoles la campaña de vacunación frente a la gripe en los colegios de la Comunitat, que este año se ha ampliado a todo el alumnado que cursa el 2º ciclo de Infantil (menores de entre tres y seis años). También ha arrancado la inmunización en los centros de educación Especial.

El director general de Salud Pública, Juan Beltrán, junto a sus homólogos de Atención Primaria, Eva Suárez, y de Centros Docentes, Jorge Cabo, se han desplazado al Ceip Fernando de los Ríos de Burjassot coincidiendo con el inicio de la campaña. «Ya hemos distribuido a los distintos departamentos de salud las dosis necesarias, para que desde este miércoles puedan comenzar a administrarlas en los colegios a aquellos alumnos cuyos padres lo soliciten», ha indicado Beltrán, que ha añadido que el objetivo «es proteger a los más pequeños, uno de los grupos con mayor incidencia de gripe cada invierno, y reducir la transmisión del virus en las aulas y en sus familias».

La campaña en centros tuvo muy buena aceptación el curso pasado, y permitió incrementar en cinco puntos más la cobertura en los menores de esa franja de edad, alcanzando el 42,8% del total y situándose por encima de la media nacional. Exactamente se inmunizaron frente a la gripe 38.417 escolares en la Comunitat: 6.149 en Castellón, 19.327 en Valencia y 12.941 en Alicante.

Por su parte, Eva Suárez ha indicado que «el objetivo de trasladarnos a los colegios es facilitar la conciliación de padres y madres, porque así tienen la opción de vacunar a sus hijos en el mismo centro. Y para eso contamos con equipos sanitarios en los centros de salud de referencia que se harán cargo de administrar la dosis de la vacuna a los menores».

Para ello, los padres reciben una hoja informativa sobre la campaña junto con una autorización que deben firmar si quieren que sus hijos sean vacunados en el colegio. Si lo prefieren tienen la opción de hacerlo en su centro de salud.

Jorge Cabo ha señalado que son susceptibles de unirse a este programa de vacunación «más de 1.400 centros educativos, lo que supone una población diana de 112.705 estudiantes». «El año pasado se vacunó más del 45% del alumnado y este año esperamos que la incidencia sea mayor porque las familias han comprobado el beneficio de la campaña», ha añadido.

El director general de Centros Docentes ha recordado que en julio se impulsó una formación para los docentes y asociaciones de padres para que conocieran con detalle en qué consiste el programa. «A partir de ahí el Consejo Escolar, donde está representada toda la comunidad educativa de cada centro, es quien decide si participan o no, siempre con el consentimiento de los padres. Agradecemos la disposición de los equipos directivos y docentes para que este programa pueda llevarse a cabo», ha sentenciado.

Vacuna nasal

La vacuna frente a la gripe que se emplea se administra por vía nasal, por lo que no requiere pinchazo, ya que se suministra en forma de aerosol. Entre sus beneficios destaca que neutraliza el virus en la vía de entrada, la mucosa nasal, reduce a la mitad el riesgo de enfermar y evita hasta ocho de cada diez ingresos hospitalarios por gripe en los más pequeños. Se administra con una pequeña dosis en cada fosa y es una vacuna trivalente.

En cuanto a la campaña de vacunación frente a la gripe dirigida al resto de la población, arrancará el 15 de octubre en toda la Comunitat Valenciana, priorizando a los grupos de riesgo.

Eso sí, la destinada a mayores de residencias y usuarios de los centros de discapacidad también ha comenzado este 1 de octubre, ya que se trata de grupos vulnerables y el objetivo es que estén inmunizados antes de la llegada del frío y de la mayor circulación de virus respiratorios.

En el caso de estos grupos, la campaña de vacunación es conjunta (gripe, Covid-19 y VRS). Para ello, equipos de profesionales sanitarios se desplazan a los centros para administrar las vacunas.