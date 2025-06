Una alto cargo de Emergencias confirma que a las 12.48 del día de la dana se movilizaron bomberos para vigilar Paiporta

Día de testifical aparentemente relevante -luego no lo fue- en el caso de la dana. Este martes ha comparecido desde primera hora de la mañana ... la jefa de extinción de incendios forestales. Trabajó desde las ocho de la mañana a las 15 horas, en su horario habitual. Se encargaba, por ejemplo, de garantizar la prestación del servicio por parte de los medios en una emergencia, entre otras tareas. Dependía directamente de Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias y persona clave en todo el organigrama de la dana. Todavía no ha declarado como testigo, aunque su citación está acordada.

La testigo estuvo en su despacho, su lugar de trabajo. No apreció nada especial aquel día hasta que le comunicaron que había regresado Suárez que se encontraba de vacaciones. No estuvo en la sala de coordinación de emergencias sino en su despacho, al final del pasillo de las dependencias. No se requirieron sus servicios en ninguna tarea extraordinaria. Su intervención en la dana fue mínima, únicamente en los días posteriores para autorizar el acceso de los vehículos a la zona siniestrada.

La profesional ha señalado que conoce que los bomberos se movilizaron hacia dos lugares para la vigilancia del Magro y el barranco del Poyo (Torrent, Picanya y Paiporta) pero lo sabe porque se anotó esta incidencia en el sistema. Eso, la orden, lo decide exclusivamente el Consorcio de Bomberos. Eran las 12.48 horas. A las 14.09 se comunica que no pueden acceder a Utiel. Del resto de lugares no se sabe absolutamente nada. Tampoco consta en la plataforma quién ordenó la retirada de los efectivos. El propio jefe de los Bomberos, José Miguel Basset, ha admitido que fue una decisión suya por criterios operativos.

La jueza le ha preguntado por el informe de los agentes medioambientales que se ofrecieron a Emergencias aquel día, pero ella ignoraba esta cuestión. Su papel fue residual. De hecho, se acaba de incorporar de vacaciones. «No noté nada especial ese día». Ni siquiera supo que se iba a convocar el Cecopi, según ha explicado.

La testigo ha explicado que la consellera es la directora del plan y el director técnico de la emergencia, en cambio, es del Consorcio. Se refería, sin citarlo, a Basset.

Un abogado de una acusación popular ha reflexionado acerca de qué personas pueden tener acceso a la información del sistema porque la testigo, sin participar en el dispositivo de la dana, ha pedido consultar los datos antes de su declaración. Este dosier, conocido como el incidente de la dana, del que disponía la testigo será reclamado por el juzgado.

A la alto cargo, que ha participado en numerosos Cecopis por su cargo en el área de incendios forestales, no ha sabido concretar quiénes dirigían siempre la reunión. Habló, por ejemplo, de que en unos casos eran los consellers, o el presidente de la Generalitat o incluso la delegada del Gobierno.