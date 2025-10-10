La dana Alice azota la Comunitat: deja más de 158 litros en Genovés y cortes de carreteras de Alicante Las tormentas castigan las zonas de la Costera, la Safor y la Vega Baja, dejan árboles caídos en Valencia y Xàbia y alcantarillados colapsados

La dana Alice se está dejando notar con bastante intensidad este viernes. En principio el foco estaba establecido en el litoral sur de la provincia de Alicante, en alerta roja desde la diez de la mañana, pero desde primera hora han sido las comarcas valencianas y el norte alicantino los que han experimentado de forma especial sus efectos. Las tormentas han descargado con intensidad en zonas de la Costera, la Vall d'Albaida, la Safor, la Marina Alta y la Vega Baja, entre otras comarcas. Y han causado cortes de carreteras, en especial en tierras alicantinas. El registro más abultado, según los datos de Avamet, se ha dado en les Illes Columbretes, con 164 litros por metro cuadrado. En cuanto municipios, Genovés se ha situado al frente en el ranking con más de 158 litros.

La comarca de la Costera ha sido testigo de precipitaciones persistentes. Pero su intensidad ha sido entre media y moderada, de manera que no ha causado especiales incidencias pese a estar a la cabeza en las lluvias. Llutxent, en la Vall d'Albaida, ha acumulado más de 146 litros, lo que supone el segundo día más lluvioso de este municipio en la última década, según los registros de Avamet.

Esa misma cantidad se ha contabilizado en Barx, en la Safor, y por encima de los 140 se han acumulado en Xàtiva y Castellonet de la Conquesta.

Cifras también importantes se han dado en la Marina Alta. Por encima de los 118 litros por metro cuadrado ha estado la Vall de Gallinera, más de 104 han alcanzado en Sagra y algo más de 98 en la Vall d'Ebo. Estos números han permitido que dos de esas localidades marquen los acumulados más altos de la Comunitat Valenciana en lo que llevamos de año. Según Avamet, desde el 1 de enero llevan recogidos más de 1.000 litros por metro cuadrado en Ebo y Gallinera. Muy cerca de esa cantidad se encuentran Barx y Sagra.

La jornada ha comenzado con lluvias en numerosos puntos de la Comunitat Valenciana, algunas de carácter torrencial. De madrugada los bomberos tuvieron que efectuar varios servicios en Alcàsser por achiques de agua y en El Puig por la caída de un árbol.

Antes de las diez de mañana, las precipitaciones se concentraban en la provincia de Valencia y norte de Alicante, como Oliva, Beniflà, Montserrat, Tavernes de la Valldigna, Alzira o Xàbia. La zona cero de la dana del 29 de octubre permanecía a salvo de las fuertes lluvias. No obstante, los intensos chubasco han que hecho que colapsara el alcantarillado en La Torre, eso ha derivado en la inundación de algunas calles de esta pedanía de Valencia.

El Ayuntamiento de la capital del Turia anunciaba entonces que suspendía toda la agenda de 'Cultura als Barris' de este viernes y de mañana sábado por la alerta naranja. Poco después se producía la caída de un árbol de grandes dimensiones sobre un camión en pleno centro de Valencia, en la calle Pintor Sorolla. Este incidente ha obligado a cortar el tráfico, al igual que en la calle San Vicente, entre la plaza de la Reina y el Ayuntamiento, donde ha habido desprendimiento de ramas. Otro ejemplar ha ido al suelo en Blasco Ibáñez, frente al Clínico. Y en Xàbia también se han caído otros dos árboles.

El episodio de lluvias ha afectado al Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, donde se han producido desprendimientos en diversas zonas del edificio. Esta situación ha llevado a este centro a decretar la suspensión de clases el próximo lunes y así se lo ha trasladado a la comunidad educativa.

En Gandia, el paso de Alice se está saldando sin incidencias destacadas, según han informado desde el Ayuntamiento. Se han registrado 105 litros por metro cuadrado en la ciudad. Los colectores y las bombas están funcionando correctamente y los barrancos, como el de Marxuquera, están bajando muy bien, con agua limpia, sin restos de vegetación. No obstante se han tenido que cortar varios caminos por acumulación de agua, como Molí de Vent, Alquería de Potes, Camino Hondo, Ensayador de Morant y Camino de la Redonda.

La localidad de Almassora ha decidido cancelar las celebraciones previstas para este viernes a causa del temporal. Se ha suspendido la cena 'pa i porta' por las fiestas patronales Mare de Déu del Roser en la que había cerca de 3.000 personas inscritas.

La afección de las lluvias ha llegado a los transportes y las carreteras. El TRAM d'Alacant ha suprimido por la alerta roja el servicio de la línea 5, que conecta las estaciones de la Porta de la Mar y Plaça La Coruña. Por su parte, en Metrovalencia un accidente de tráfico en la A-7, tras volcar un camión, ha repercutido en la circulación de la L1 entre L'Alcudia y Castelló de la Ribera. Mientras se procedía al inminente remolque de la unidad se han movilizado autobuses para dar servicio en este tramo.

En la red de carreteras la afección ha sido limitada. Pequeños desprendimientos que han obligado a actuar en la CV-755 (Castell de Guadalest), CV-390 (Benagéber), CV-81 (Bocairent) y CV-645 (Xàtiva), CV-223 (Ain) y CV-949 (Embalse de la Pedrera). En Enguera la CV-589, debido a desprendimientos también tiene la circulación condicionada y a sobre las siete de la tarde, la DGT ha informado del corte total de la CV-598 en el término de Montesa por inundación.

Sobre las 14.30 horas se han producido sendos accidentes en la A-35 en la comarca de la Costera. Uno a la altura de Moixent, dirección Valencia, y el otro a la altura de Xàtiva, dirección Alicante, que han provocado retenciones en la circulación de hasta 4 kilométros. La circulación ha recuperado la normalidad sobre las 18.30 horas.

La lluvia de la Costera ha provocado también incidencias por la tarde en la red ferroviaria. La acumulación de agua en la vía ha provocado retrasos en trenes tanto de la C2 de Cercanías, entre Xàtiva y Valencia, como de larga y media distancia, debido a que los trenes han tenido que limitar la velocidad. También los que circulan entre Vallada y La Encina. La incidencia ya está solucionada y actualmente, en el caso de los trenes de Cercanías, los retrasos son de entre 5 y 8 minutos, según Renfe.

Las tormentas también han hecho acto de presencia en el sur de la provincia de Alicante, en alerta roja . Allí han descargado de forma torrencial en la costa de la Vega Baja. En esta comarca se concentran la mayoría de carreteras cortadas, sobre todo en el entorno del término municipal de Los Montesinos. Así, están cortadas por inundaciones la CV-940, la CV-942, la CV-945. Por su parte, las que están condicionadas al tráfico principalmente debido a desprendimientos son la CV-941 y CV-925, ambas en Los Montesinos; la CV-835 en Novelda (Vinalopó); la CV-782 entre Relleu y Torremanzanas (Marina Baixa).

Torrevieja también ha experimentado los efectos de Alice. Las intensas lluvias registradas a primera hora de la tarde han descargado 50 litros por metro cuadrado en menos de una hora, lo que ha provocado que se anegaran algunas calles y se tuviera que suspender el transporte público al quedar algunos viales intransitables.

El jueves 22 personas pasaron la noche en el polideportivo de esta ciudad, en un albergue provisional instalado y atendido por Cruz Roja a petición del Ayuntamiento. El dispositivo permanecerá abierto durante la noche de hoy viernes, pendiente de la evolución del tiempo.

En Alicante, el temporal ha engullido parte de la playa de la Albufereta, en concreto, la zona del arenal que hay en la desembocadura del barranco. El ayuntamiento ha acordonado la zona por la alerta roja decretada.

La jornada ha ido avanzando y con ella las precipitaciones y los movimientos en los consistorios. Pasadas las dos de la tarde, el Ayuntamiento de Castellón ha decidido, ante la alerta naranja prevista para mañana sábado, adoptar diversas medidas, como el cierre desde ese momento y hasta el lunes del Pinar en el Grao, la suspensión de las actividades municipales organizadas al aire libre y la activación del protocolo de medidas para la protección de acequias y cauces de la Marjalería.

La vista también estaba puesta en otros puntos, como los barrancos de la zona comprendida entre el río Girona y Serpis. Poco después de las tres y ante la información recibida desde la CHJ, el Centro de Coordinación de Emergencias ha pedido a los municipios de esa zona que observaran e hicieran seguimiento en cauces y barrancos para que estuvieran atentos ante posibles crecidas.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha vistiado a lo largo de la tarde varios municipios alicantinos donde estaba activada la alerta roja como Almoradí, Torrevieja y Orihuela. En este último ha vistado el Puesto de Mando Avanzado.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión de coordinación y seguimiento de la tarde, ha informado que el 112 ha recibido un total de 233 llamadas, de las cuales 154 han sido de la provincia de Alicante; 76 de la de Valencia y 3 de Castellón.

Valderrama ha informado que no ha habido ninguna incidencia en zonas de barrancos y que durante toda la jornada se ha llevado un control permanente en la Vega Baja, junto con el plan especial de la zona cero de la dana.

El El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha informado que desde las 00:00 del día de este viernes hasta las 18.00 horas, los efectivos han realizado 11 intervenciones relacionadas con los efectos de la dana Alice. La mayor parte han sido en el litoral sur de la provincia.

Así, se han atendido cinco emergencias en Torrevieja, una en Los Montesinos, San Miguel de Salinas, Elche, Pilar de la Horadada, Benidorm, Altea y Dénia, los trabajos principalmente han sido achiques y retirada de árboles caídos, saneamiento de fachada y toldos.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia hasta las 20.45 horas ha gestionado cerca de 30 avisos relacionados con las lluvias por toda la provincia. En su mayoría saneamientos de elementos de fachadas y árboles y, en menor medida, algún vaciado de agua o revisión de filtraciones.

Entre las escasas incidencias que se han producido en la provincia de Castellón en esta jornada, hay que reseñar el colapso de una vivienda en Burriana. Se trata de una vivienda deshabitada, pero la caída de la fachada ha afectado a la de la vivienda de delante cuyos ocupantes se encuentran bien, según informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos de esta provincia.

Aparte de las incidencias que han llegado hasta el 112 y las atenciones de los consorcios provinciales de bomberos cabe destacar dos incidencias. Una se producía en Rojales, sobre las 14.26.44 de la tarde. Un impresionante rayo impactó en una rotonda de la localidad. Según Aemet, se trata de un rayo de polaridad negativa e intensidad -17.80 KA. Desde Policía Local del municipio han asegurado que rayo no ha dejado ningún vestigio ni daño en el lugar.

El otro ha tenido lugar en Sot de Chera, en la comarca valenciana de los Serranos. Varias rocas se han desprendido de la montaña, una de gran tamaño, 5.000 kilos de peso. La roca ha rodado hasta la CV-395 provocando diversos socavones en la vía y ha seguido hasta la calle Valencia, a la entrada del pueblo, impactando en la calle frente a un edificio. Afortudamente no hay que lamentear nigún daño personal y tampoco ninguna vivienda.

En Sot de Chera, en la comarca de los Serranos, las precipitaciones de estos días han provocado el desprendimiento de rocas desde la ladera de la montaña hasta el pueblo. Una de ellas de grandes dimensiones, del tamaño de una persona. La roca ha impactado en la N-395 y posteriormente ha llegado rodando hasta la calle Valencia, a la entrada del pueblo, a la altura del portal 39. Afortunadamente no ha habido que lamentar ningún daño personal, ni material a viviendas. La vía se ha quedado dañada y, según informan los vecinos, ha cortado al tráfico.

Sobre las siete de la tarde se ha desastivado la alerta roja en el litoral sur de Alicante. La alerta ha pasado a ser naranja hasta la la media noche. También se mantiene hasta esa hora la alerta naranja en el litoral norte de Alicante, litoral sur de Valencia e interior sur de Valencia.

Para este sábado, se mantiene aviso nivel naranja en todo el litoral de la Comunitat y en el interior sur. En el caso del litoral norte de Alicante y Sur de Valencia desde las 00.00 a las 23.59 horas. En el sur de Alicante, desde las 00.00 horas hasta las 7.59 horas. En el litoral sur y litoral norte de Castellón y litoral norte de Valencia, desde las 8 de la mañana hasta las 23.59 horas.