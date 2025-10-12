La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona La cancelación de los convoyes por las condiciones meteorológicas afecta a 3.000 viajeros

L. S. Valencia Domingo, 12 de octubre 2025, 20:38

Las jornadas de lluvias que vive este fin de semana la Comunitat Valenciana y también Cataluña está teniendo incidencias en el transporte público. Si este sábado en Metrovalencia se produjeron cortes en la circulación y retrasos, en función de la acumulación de agua en las vías e incluso se paró el servicio entre Llíria y Paterna por la caída de un árbol sobre la catenaria, este domingo, la afección se ha producido en dos trenes.

Renfe ha informado esta tarde de domingo que se suspenden las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo hasta nuevo aviso, derivado del aviso rojo emitido por la AEMET, con lluvias torrenciales en el prelitoral sur y litoral sur de Tarragona.

Aseguran que se registran inundaciones en algunos puntos y que siguen recomendaciones de Protección Civil, ya que se está produciendo la acumulación de 90 mm en una hora y 180mm en 12 horas en el entorno del delta del Ebro.

Esta suspensión afecta a un total de 17 trenes, tanto entre Barcelona Sants y Alicante; como entre Alicante y Barcelona Sants y Valencia Norte-Barcelona Sants.

De igual modo, informan que se han habilitado cambios y anulaciones sincoste para los trenes afectados y recuerdan que si el trayecto de los usuarios se ve afectado, se pondrán en contacto con los clientes mediante un mensaje móvil SMS o a través de e-mail asociados a la reserva.

Tampoco hay que olvidar que esta mañana de domingo, según informaron desde Adif, la caída de un rayo, producida a las 10.35 horas, sobre una caseta de señales generó un incendio y obligó a suspender la circulación de dos trenes.

El primer tren que se quedó en la vía es un regional exprés que había salido de la estación Valencia Nord a las 8.08 horas, con destino a Tortosa, y se había detenido a la altura de Santa Magdalena de Pulpis.

En el segundo caso, se trataba de un tren Euromed, que cubre el recorrido de Alicante a Barcelona Sants (la línea de la costa de Castellón) y, en este caso, se detuvo en Alcalà de Xivert, según fuentes de Renfe.

Como explicaron desde Adif, tras la caída del rayo, se detuvo la circulación de los dos trenes por seguridad y se movilizó a técnicos de Adif para que se desplazaran a la zona y comprobaran las afeccciones sobre las instalaciones.

Con los datos ya actualizados, desde Renfe detallaron que el convoy regional exprés de Valencia a Tortosa reanudó la marcha después de estar 70 minutos parado.

En el caso de los dos Euromed afectados por el incidente, los dos de la línea Alicante-Barcelona, uno estuvo 29 minutos en espera antes de reanudar la marcha y el otro 92 minutos.