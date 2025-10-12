La caída de un rayo obliga a suspender la circulación de dos trenes en Alcalà de Xivert y Santa Magdalena de Pulpis El fenómeno meteorológico se ha producido a las 10.35 horas y ha afectado a una caseta de señales de Benicarló

Domingo, 12 de octubre 2025

Las jornadas de lluvias que vive este fin de semana la Comunitat Valenciana está teniendo incidencias en el transporte público. Si este sábado en Metrovalencia se produjeron cortes en la circulación y retrasos, en función de la acumulación de agua en las vías e incluso se paró el servicio entre Llíria y Paterna por la caída de un árbol sobre la catenaria, este domingo, la afección se ha producido en dos trenes.

Según informan desde Adif, la caída de un rayo, producida a las 10.35 horas, sobre una caseta de señales ha generado un incendio y ha obligado a suspender la circulación de dos trenes.

El primer tren que se ha quedado en la vía es un regional exprés que ha salido de la estación Valencia Nord a las 8.08 horas, con destino a Tortosa, y se ha detenido a la altura de Santa Magdalena de Pulpis.

En el segundo caso, se trata de un tren Euromed, que cubre el recorrido de Alicante a Barcelona Sants (la línea de la costa de Castellón) y, en este caso, se ha detenido en Alcalà de Xivert, según fuentes de Renfe.

Como explican desde Adif, tras la caída del rayo, se ha detenido la circulación de los dos trenes por seguridad y se ha movilizado a técnicos de Adif para que se desplacen a la zona y comprueben las afeccciones sobre las instalaciones.

Según fuentes de Renfe a estas horas se está recuperando la tensión. Si bien en un principio, según informa Adid, el plan alternativo era el transporte por carretera entre Alcalà de Xivert y Vinaròs para el tren que cubre la línea Alicante-Barcelona Sants y para el tren detenido en Santa Magdalena de Pulpis estaba previsto el retroceso del tren a la estación de Alcalà de Xivert para encaminar a los viajeros al destino.