El paraguas da ahora paso al pañuelo de las alergias

Las lluvias y el mal tiempo que hizo en Fallas no sólo perjudicó a los falleros y visitantes o al turismo de la ciudad. ... Tiene otra derivada también, en este caso para la salud. Y es que ese temporal va a provocar otro problema a corto y medio plazo para los alérgicos. Los expertos avisan de que los campos y plantas están más hidratadas y que por tanto han crecido más, y con las temperaturas suaves que hay, tanto ahora como en la previsión para las próximas semanas, el polen será mucho mayor que otros años. Esto implica que afectará durante más tiempo a los alérgicos, hasta la llegada del verano, es decir, cuatro meses.

Los estornudos, la rinitis y el picor de ojos van a ser los síntomas habituales en muchos valencianos a partir de ahora por esta unión de factores. La presidenta de la Asociación Valenciana de Alergología (Avaic), Carmen Andreu, asegura que la afectación será mayor. «Vamos a tener polen en niveles moderados durante muchos meses y los alérgicos lo van a notar más que otros años. Este año empiezan más tarde las alergias debido a esa lluvia pero habrá más polen, así que van a ser más fuertes», destaca.

La experta vaticina «unas pascuas complicadas» para estas personas, que tendrán «más rinitis, mocos, sensación de nariz tapada, congestión, estornudos y los que tienen asma también tendrán más síntomas, pero esto no quiere decir que vaya a haber más asmáticos, aunque sí puede que personas que en años anteriores no habían tenido síntomas, este año empiecen a desarrollarlos», explica Andreu.

El año pasado fue especialmente seco y cálido en estas fechas, por lo que los niveles de polen fueron menores, pero con las temperaturas de este año, en esta ocasión se han dado las condiciones para que el proceso se alargue varios meses. «Cuando empieza a hacer mucho calor, sobre todo por la noche, las plantas no producen polen, así que va a depender de las temperaturas, pero habrá afectación como mínimo hasta finales de junio», apunta la alergóloga. Y eso se traduce en «ojos llorosos, con picor, estornudar muchas veces, picor de garganta, y en los casos más graves crisis de asma, o dermatitis atópica que puede empeorar en esta época», añade.

En la Comunitat hay una notable presencia de plantas que producen alergia, como gramíneas, olivos, plátano de sombra o malas hierbas como la parietaria y la salsola, que en esta época son los principales enemigos de estos afectados. «Los pólenes que dan alergia se transmiten por el aire, por eso no hace falta estar muy cerca de esas plantas para sufrirlos», dice Andreu. Y avisa de que en los días de viento hay que aumentar las precauciones. «Es recomendable que vayan con mascarilla y gafas de sol, y ventilar casa como mucho diez minutos, no más. Y no se debe tender la ropa al aire libre, sino por ejemplo poner la secadora, porque cuando tiendes la ropa al aire libre el polen se le pega», explica la presidenta de la asociación.

Crecen rápidamente

Las lluvias han permitido que las hierbas que producen alergias hayan crecido mucho en pocos días y empiecen ahora a hacer flores, al estar alimentadas, y por tanto van a polinizar más. «La lluvia limpia la atmósfera, el ambiente, cuando cae es mejor, pero una vez ha pasado, las plantas están hidratadas y empiezan a crecer, lo que se convierte en un problema para los alérgicos», asegura Andreu, que recomienda a los afectados «que vayan al alergólogo y les de un tratamiento, o incluso vacunas, que son las que más curan, y hay para las alergias más frecuentes», indica.

Según el observatorio de Avaic en el hospital Clínico de Valencia, esta última semana el plátano de sombra presenta los niveles más altos de polen, con valores marcados ya en rojo, el máximo. Se trata de un tipo de árbol muy común en muchas localidades valencianas, en los paseos principales dentro de las ciudades y en jardines. Pero también muestran niveles altos los cipreses, moreras, pinos y parietaria. Y en las próximas semanas todos estos datos van a ir aumentando.

Para el vicepresidente de la Sociedad Española de Alergología (SEAIC), Darío Antolín, «el cambio climático y la contaminación no solamente hacen que haya más polen durante más tiempo, sino que también este polen afecte más a los pacientes, incluso que haya síntomas en pacientes o en personas que antes no tenían síntomas de alergia», asegura. El experto incluso señala que el 40 por ciento de las personas tienen en la actualidad algún tipo de alergia y se prevé que en los próximos años esta cifra se incremente hasta llegar a que una de cada dos personas sufran alguna alergia. «Más contaminación, más cambio climático, más alergia, peor calidad de vida y más impacto en la salud de nuestros pacientes», apunta Antolín.