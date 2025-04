Aldaia y Alaquàs piden a Catalá que no alegue contra la conexión de la Saleta al nuevo cauce

Paco Moreno Valencia Viernes, 4 de abril 2025, 14:23 Comenta Compartir

La alarma ha saltado este viernes en Aldaia y Alaquàs al conocerse que el Ayuntamiento de Valencia presentará alegaciones al proyecto de desvío del barranco de la Saleta que se hizo publico en la jornada de ayer. «Desde Aldaia llevamos más de 40 años reclamando estas obras, que de haber estado ejecutadas en la dana del 29 de octubre, hubieran evitado muchos daños, tal y como nos confirmaron ayer a los ediles de Aldaia, Alaquàs y Xirivella», explicó el alcalde de la primera localidad, Guillermo Luján.

Por su parte, el alcalde de Alaquàs, Toni Saura, pidió a su homóloga en Valencia, María José Catalá, que no lleve a cabo el anuncio de la presentación de alegaciones, dado que esto «retrasaría unas obras que estamos esperando mucho tiempo». El primer edil consideró además que hasta finales de la próxima semana «no se expondrá al público, con lo que no tiene sentido decir que se va a alegar algo que no se conoce bien».

La preocupación del gobierno municipal de Valencia es que el nuevo cauce carezca de la capacidad suficiente para acoger también los 130 metros cúbicos por segundo que llegarían desde el desvío del barranco de la Saleta. De ahí que pidan una revisión de la infraestructura, sobre todo a tenor de las declaraciones de algunos expertos en la comisiones de investigación realizadas tras la tragedia.

En la reunión con el presidente de la Confederación del Júcar, Miguel Polo, alcaldes y concejales de Aldaia, Alaquàs, Xirivella y Valencia conocieron los cambios que se han introducido en el proyecto anterior a la dana, con el fin de aumentar el caudal de desagüe hacia el nuevo cauce. Las obras tienen una inversión estimada de cien millones de euros y aliviarían las avenidas que llegan por el barranco de la Saleta.

El proyecto, que quedó paralizado hace dos años a raíz de un informe desfavorable de la Conselleria de Medio Ambiente del gobierno del Botànic en relación al «impacto paisajístico», se ha puesto en marcha de nuevo después de la catastrófica dana del 29 de octubre que arrasó Aldaia y muchos municipios de l'Horta Sud.

Para el alcalde de Aldaia «es indignante que María José Catalá cuestione ahora este proyecto, cuando se encuentra ya en la última fase antes de, por fin, licitar e iniciar las obras». Según se conoció el jueves, finalmente el trazado desviado del barranco de la Saleta vertería, en el mayor de los supuestos, 130 metros cúbicos de agua por segundo al nuevo cauce del Túria, un lecho que cuenta con una capacidad para 5.000 metros cúbicos por segundo.

Luján consideró que las alegaciones anunciadas por el Ayuntamiento de Valencia «son injustificadas y solo van a conseguir que se retrase el inicio de las obras, con el consecuente perjuicio para los vecinos y vecinas de Aldaia». El alcalde pide a Catalá «que escuche a los técnicos de las distintas administraciones que en todo momento certifican que el trazado es viable», y lamenta que «lo que sí que sería temerario sería paralizar de nuevo el desvío de la Saleta y que por desgracia volvamos a padecer una catástrofe como la del 29 de octubre».

Finalmente, Luján señala que «los habitantes de Aldaia y de l'Horta Sud no somos ciudadanos de segunda, y merecemos el mismo trato que nuestros vecinos de Valencia, por eso pedimos que la alcaldesa Catalá reconsidere su postura y no ponga trabas ni paralice estas obras vitales para nuestra seguridad».

Saura insistió en que Valencia, al igual que el resto, no tiene el documento «con las modificaciones incluidas por la confederación. Me parece poco serio decir que voy a alegar algo cuando no tengo la documentación necesaria, si no decir irresponsable».

En la reunión, recordó, se habló de que el nuevo cauce «es capaz de recibir los 130 metros cúbicos por segundo, es lo que dijeron los técnicos». Las alegaciones supondrán «retrasar los plazos y aquí estamos hablando de salvar vidas humanas». Por ese motivo, pedimos al Ayuntamiento de Valencia que reconsidere esa decisión, al menos hasta tener toda la documentación para estudiarla«.