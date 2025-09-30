El alcantarillado aguanta en l'Horta pero los túneles se inundan por las tormentas Los Ayuntamientos destacan el trabajo de limpieza realizado desde hace meses

Paco Moreno Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 13:36 | Actualizado 14:01h. Comenta Compartir

La desactivación de la alerta roja no ha terminado en l'Horta con los problemas relacionados con las lluvias. Los Ayuntamientos de la zona cero de la dana se afanan en limpiar imbornales y redes de alcantarillado, en precario desde hace casi un año por la acumulación de lodos. El efecto de esto se ha notado en el cierre de pasos inferiores y caminos.

En el caso de Catarroja, los equipos de limpieza continúan este martes con la limpieza de las calles y los túneles para permitir la circulación, indicaron fuentes municipales. Una parte importante de la jornada ha sido la revisión de los colegios, con el fin de comprobar que se mantienen en buen estado. A última hora de la mañana se había normalizado la situación salvo en el túnel de Adif, donde seguían con los trabajos.

En Massanassa, el acumulado de lluvias ha sido de 127 litros por metro cuadrado. «La red de alcantarillado ha tenido un buen compartimiento funcionado bien», indicaron fuentes municipales, aunque no ha ocurrido lo mismo con un paso inferior.

Esta mañana los️ accesos cortados son el túnel del Fus y l'Alquerieta, donde «ya estamos trabajando para restablecer el servicio. El resto de infraestructuras están funcionando», señalaron, además de la revisión del alumbrado en algunos tramos de calles que han presentado incidencias.

En Paiporta, desde el Ayuntamiento indicaron que los últimos once meses «se ha estado haciendo un trabajo conjunto con Global Omnium para que el alcantarillado esté en las mejores condiciones posibles. Aquí hemos llegado casi a 100 litros acumulados y ha respondido bien», precisaron. Este municipio, uno de los que resultó con más destrozos por la dana, tiene que renovar la mayor parte del alcantarillado.

En Alfafar, el concejal de Urbanismo, Arcadio del Real, señaló que el diagnóstico «ha sido positivo, el alcantarillado ha funcionado bien en gran medida porque llevamos meses limpiando los imbornales de manera diaria». El edil precisó que estos días hubo «dos problemas en los que actuó Hidraqua, en la avenida Mediterráneo y en la calle Colón, donde abrimos las trapas para desatascar».

Por el contrario, los problemas se han dado en los túneles. «Tenemos inundados dos, el túnel de Pedra y el de la V-31», donde se trabaja para achicar el caudal y desatascar la red.