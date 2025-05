La alcaldesa de Catarroja reclama al Gobierno medios para ejecutar las ayudas dana

En las zonas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre se dijo desde un principio que la recuperación llevaría su tiempo. Sin embargo, ... los recursos podrían no estar gestionándose de la manera más eficiente. Al menos eso ha opinado la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, en una entrevista ofrecida a la 99.9. La primera edil del municipio arrasado por la riada ha afirmado que echa en falta «un pacto de Estado» donde reclama el Gobierno que lidere la reconstrucción. Silvent reconoce que el municipio carece de los medios técnicos y humanos para gestionar todas las ayudas.

«El Gobierno tiene que imponer. Por supuesto que creemos en la autonomía municipal, pero con los recursos ordinarios de un ayuntamiento es imposible manejar unas cantidades que corresponden, ¿a qué? ¿Al nivel de inversión de nuestro ayuntamiento equivalente a doce años? Eso no se puede gestionar con recursos ordinarios», aseguraba la alcaldesa en un fragmento de la entrevista que ha publicado en su perfil de Instagram.

Por ello, reclama un mayor liderazgo por parte del Gobierno. Hasta ahora, desde el Ejecutivo se han enviado numerosas partidas económicas enmarcadas en las ayudas dana, pero esto son presupuestos que los municipios jamás se imaginarían que podrían manejar. «Si no me dejan contratar gente, ¿Qué hago? Si no me dejan contratar empresas porque tenemos que redactar unos pliegos, ¿Qué hago?», preguntaba de manera retórica la primera edil, que añadía: «Al final estamos dejando pasar un tiempo precioso, y detrás de todo esto hay vidas humanas».

Lorena Silvent ha puesto de ejemplo que tiene un barrio de Catarroja sin luz «desde hace once días» y que se encuentran a la espera de que fabriquen el cuadro eléctrico nuevo: «No me pueden poner un cuadro de luz provisional porque nadie asume esa instalación provisional. Es necesario hacer ese análisis y que se firme un pacto de Estado».

En este sentido, desde la Generalitat se presume que sí ha facilitado funcionarios de la propia administración autonómica para que ayuden a los ayuntamientos afectados por la dana del pasado 29 de octubre en la gestión de las ayudas estatales. «El Gobierno no responde a la petición de ayuda de los ayuntamientos», comentaban fuentes autonómicas.

Y es que el montante de las ayudas para poder reconstruir infraestructuras dañadas por la riada se eleva a 1.746 millones de euros, y los consistorios no tienen capacidad para asumir tal volumen de inversión, ya que no tienen plantillas suficientes para ello. Por tanto, se da la circunstancia de que a pesar de que los ayuntamientos ya disponen del dinero, los proyectos no pueden licitarse al carecer las entidades locales de estructuras administrativas y funcionariales preparadas para ello, lo que amenaza la reconstrucción de infraestructuras, parques, jardines, bibliotecas, instalaciones deportivas, y dotaciones de todo tipo.

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat, Javier Machí, ya avisó de esta situación a LAS PROVINCIAS, durante la entrevista que se le realizó con motivo de los seis meses de la tragedia. El ingeniero defendió que es necesaria una mayor colaboración de las instituciones liderada por el Gobierno. Machí defendía que el Ejecutivo es el gran músculo para la reconstrucción, pues tiene la capacidad y los recursos para gestionar todas las tareas.