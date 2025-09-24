Los alcaldes de la dana piden al Gobierno más rapidez en la gestión de la reconstrucción El ministro Torres defiende que Tragsa tiene 200 millones ya en obras en ejecución

Paco Moreno Valencia Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:08

La presencia este miércoles en varias poblaciones de l'Horta del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha servido para que varios alcaldes que acudieron al encuentro pidieran al Gobierno más celeridad en la gestión de las ayudas para la reconstrucción.

Antes de la reunión en Alaquàs, algunos de los alcaldes comentaron a los periodistas que, sobre todo, iban a pedir al ministro más celeridad al Gobierno en sus ayudas, según informa la agencia Efe. Los Ayuntamientos tienen hasta el próximo 26 de enero para presentar las memorias de proyectos que suman 1.745 millones de euros, cantidad concedida por el Ministerio de Política Territorial. Además, deben gestionar unos 400 millones de euros para obras de alcantarillado y redes de agua potable, entre otras aportaciones.

El alcalde de Alaquàs, Toni Saura, explicó que desaban escuchar del ministro cuál es la situación general en todos los municipios damnificados por las inundaciones y le iban a trasladar que «esto es más lento» de lo que pensaban.

Por su parte, el alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunidad de l'Horta Sur, José Cabanes, recordó que su municipio fue «totalmente asolado», que los ayuntamientos «no están preparados» para asumir la «magnitud» del trabajo de la reconstrucción y aseguró que es «preocupante» la cimentación de los edificios y la limpieza del alcantarillado.

Igualmente, la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, indicó que «el 70 % del municipio está para reconstruir» y «hace falta un impulso para que todo vaya más rápido», por lo que demanda al ministro «agilidad», mientras que la de Buñol, Virginia Sanz, apuntó que su pueblo está «en plena reconstrucción » y requieren «celeridad».

Los problemas en la gestión de la reconstrucción afloraron prácticamente desde el primer día en numerosos municipios, cuya principal queja es la falta de personal. El ministro destacó por su parte que el dinero, los 1.745 millones dados por su departamento, ya están transferidos, lo que calificó como algo «sin precedentes».

Torres acudió a Alaquàs para presentar un visor web con el que los vecinos podrán conocer las acciones e inversiones del Gobierno municipio a municipio. «En este momento ya son más de 6.000 millones de euros ejecutados y trasladados por el Gobierno a la Comunitat Valenciana y seguiremos aportando, lógicamente», destacó.

Citó como ejemplo que a Paiporta han llegado más de 700 millones ya desde el Gobierno de España, «cerca de 200 solo en obras de emergencia» cuyas partidas se han podido adelantar para hacer las obras.

«Ese es el camino a seguir cuando estamos ya muy cerca del primer aniversario del dramático 29 de octubre de 2024», según Torres, quien se comprometió a que el Ejecutivo seguirá trabajando «para mejorar la situación de la Comunidad Valenciana y aliviar en lo posible, desde las Administraciones Públicas, el dolor de tantas familias que perdieron a sus seres queridos».

Sobre las quejas de los alcaldes comentó que la celeridad «ha sido tal que ya hemos ingresado los 1.745 millones que están en todos los municipios a través de sus cajas únicas, lo que significa algo que no tiene precedentes». Respecto a la falta de capacidad municipal para gestionar esos importes y realizar las obras, contestó que les han ofrecido «una herramienta fundamental, que es utilizar Tragsa con todo su equipo».

Acerca de las primeras gestiones de Tragsa, aseguró que hay «más de 200 millones de euros que ya están cerrados en ejecución, cerca de 400 que serán más en los próximos días.