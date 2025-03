Alcaldes de la dana exigen al Gobierno eliminar trabas burocráticas para la reconstrucción

Paco Moreno Valencia Jueves, 27 de marzo 2025, 11:33 | Actualizado 13:23h. Comenta Compartir

El encuentro este jueves del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con alcaldes y alcaldesas de municipios por la dana ha servido para que los primeros ediles opinaran sobre la reducción en la emergencia decretada por la Generalitat en los 28 municipios que seguían en nivel 2. Y también para alertar de que la «verdadera emergencia», como ha señalado el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, empieza ahora con la reconstrucción.

Antes del encuentro en la sede de la Mancomunitat de l'Horta Sud, en Torrent, el alcalde de Massanassa, Paco Comes, se ha mostrado prudente al indicar que «evidentemente se va desescalando y arreglando los pueblos, nosotros estamos en contacto con las administraciones para ver lo que falta que hacer. Pero no es lo mismo los primeros meses de una emergencia con la reconstrucción, que es en lo que estamos ahora».

«Ahora estoy muy centrado en la reconstrucción, aquí sí que vamos a poder plantear de cara a la contratación tener más agilidad, entrar en emergencia de contratación, que eso sí que está en la ley de 2017, y poder acelerar los plazos de las licitaciones, y es en lo que vamos a estar», ha subrayado.

Para Comes, en los municipios «va habiendo cierta normalidad, esto no es el primer mes ni el segundo», para finalizar diciendo que el Cecopi «estudia cómo se puede ir descendiendo. Habrá algún pueblo que igual necesita estar en el nivel 2, pero eso es un problema muy particular que tendrá que gestionar cada municipio».

José Javier Sanchis, alcalde de Algemesí, se ha mostrado de acuerdo con el anterior en que se está en «un proceso de vuelta a la ansiada normalidad, es cierto que los recursos movilizados han ido en un descenso progresivo y ahora comienza la fase de la reconstrucción. No quiere decir que sea más sencilla de lo que hemos vivido», ha asegurado.

«Los ayuntamientos tenemos que incidir mucho en esto, la fase que ahora hemos empezado es muy compleja y administrativamente no está siendo nada sencilla, las cargas burocráticas para nosotros siguen siendo inasumibles para nuestras plantillas. Las trabas con las que nos estamos encontrando no facilitan en absoluto que en los escasos nueve o diez meses que quedan para presentar los proyectos, todas esas memorias técnicas que se nos exigen se puedan hacer en plazo y en condiciones», ha dicho sobre los fondos otorgados por el Gobierno y que están supeditados a unos plazos de ejecución.

«Esperemos que esta reunión pueda ser productiva, vamos a trasladarle al ministro qué inquietudes tenemos para que esas subvenciones puedan ser ejecutables y que los vecinos puedan ver las infraestructuras, las dotaciones y los espacios públicos a la mayor brevedad posible. Con las trabas que estamos sufriendo es imposible adjudicar de una manera rápida», ha señalado.

«No podemos sentirnos desamparados»

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, dijo que están «inquietos» hasta saber los efectos prácticos que tiene la bajada en el nivel de emergencias. «No podemos sentirnos desamparados como ocurrió los primeros día de la dana. Estamos inquietos por eso y hay que recordar que la dana no ha pasado, la emergencia no ha pasado y los ayuntamientos necesitamos todavía mucha ayuda. Más allá de que el 2 pasa al 1 queremos saber los efectos prácticos que tiene esa situación».

«Por lo tanto, expectantes y prudentes pero al mismo tiempo alertando de algo que decimos desde el primer día, que no se olviden de nosotros, quedan muchos años hasta que recuperemos esa normalidad. Que no se olviden de nosotros», ha finalizado.

Otro primer edil que ha analizado la situación actual ha sido Toni Saura, alcalde de Alaquàs, quien ha comentado que queda «mucho trabajo por hacer en nuestros municipios en la reconstrucción. Esperamos que esta bajada de nivel de emergencia no suponga que se nos deje de atender como hasta ahora, con más o menos agilidad, las necesidades que teníamos».

Saura ha añadido que la situación «no es la misma en todos los municipios. Creo que lo lógico habría sido analizar pormenorizadamente la situación de cada uno de ellos y es posible que algunos deberían haber seguido en nivel de emergencia 2. Creo que este estudio no se ha hecho».

La alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, se ha reafirmado en su opinión expresada el miércoles en un comunicado. «Dijimos en la reunión que nos tratan a todos por igual cuando la situación de cada uno es diferente. La de Paiporta no es la misma que en otros que seguramente no tienen problemas en pasar a emergencia 1». También ha señalado que en este nuevo escenario «ya no se reunirá el Cecopi. Perdemos un foro de debate y donde exponer nuestras necesidades».