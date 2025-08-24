Aemet prevé más lluvias en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes Se esperan más chubascos en distintos puntos de las tres provincias

Tras la ola de calor que sufrió la Comunitat Valenciana durante el puente de agosto, los termómetros han bajado de forma considerable y las lluvias propias de finales de agosto ya han descargado en distintos puntos de las tres provincias. Para principios de esta semana se esperan más chubascos en Castellón y Valencia.

Para este lunes 25 de agosto, Aemet prevé un cielo muy nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde. No se descartan chubascos en el sur de Valencia y norte de Alicante por la mañana y en el interior de Valencia y de Castellón por la tarde, que podrían ir acompañados de tormenta. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en Valencia y en la comarca de Els Ports y con pocos cambios en el resto. Las máximas seguirán en descenso en el sur de Valencia y en el litoral de Alicante y con cambios ligeros en el resto.

El martes 26 de agosto será el días con más estabilidad de la semana. Según Aemet, el cielo estará poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas en el sur de Valencia a primeras y últimas horas. No hay previsión de chubascos.

De cara al miércoles 27 de septiembre, el cielo estará poco nuboso por la mañana, aumentando a intervalos nubosos a partir del mediodía. Por la tarde hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta y granizo en el interior de Castellón y no se descartan en el resto del interior de la comunidad. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios y las máximas irán en ascenso en el interior y prelitoral de Valencia, donde serán significativamente altas, y con pocos cambios en el resto.