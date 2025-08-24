Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet prevé más lluvias en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
Un día de lluvia en Valencia, en una imagen de archivo. J. Signes

Aemet prevé más lluvias en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes

Se esperan más chubascos en distintos puntos de las tres provincias

María Gardó

María Gardó

Valencia

Domingo, 24 de agosto 2025, 15:44

Tras la ola de calor que sufrió la Comunitat Valenciana durante el puente de agosto, los termómetros han bajado de forma considerable y las lluvias propias de finales de agosto ya han descargado en distintos puntos de las tres provincias. Para principios de esta semana se esperan más chubascos en Castellón y Valencia.

Para este lunes 25 de agosto, Aemet prevé un cielo muy nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde. No se descartan chubascos en el sur de Valencia y norte de Alicante por la mañana y en el interior de Valencia y de Castellón por la tarde, que podrían ir acompañados de tormenta. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en Valencia y en la comarca de Els Ports y con pocos cambios en el resto. Las máximas seguirán en descenso en el sur de Valencia y en el litoral de Alicante y con cambios ligeros en el resto.

El martes 26 de agosto será el días con más estabilidad de la semana. Según Aemet, el cielo estará poco nuboso, salvo intervalos de nubes bajas en el sur de Valencia a primeras y últimas horas. No hay previsión de chubascos.

De cara al miércoles 27 de septiembre, el cielo estará poco nuboso por la mañana, aumentando a intervalos nubosos a partir del mediodía. Por la tarde hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta y granizo en el interior de Castellón y no se descartan en el resto del interior de la comunidad. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios y las máximas irán en ascenso en el interior y prelitoral de Valencia, donde serán significativamente altas, y con pocos cambios en el resto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Atan, amordazan y roban a un empresario en su casa en Valencia tras apuntarle con una pistola a la cabeza
  3. 3 Una conductora estampa su coche contra el muro de una urbanización en Cullera al intentar aparcar
  4. 4 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Xàbia
  5. 5 Los restos de un huracán dejarán tormentas en España y una dana bordeará la Comunitat a partir del domingo
  6. 6 Dos ladrones, arrestados cuando asaltaban una casa de Valencia con sus dueños dentro
  7. 7 El municipio de playas paradisíacas poco conocido que parece el Caribe y está a 30 minutos de Valencia: «Faltan palabras para describirlo»
  8. 8 La presentadora Pepa Navarro rompe a llorar tras el repentino fallecimiento del periodista Javier Cid a los 46 años
  9. 9 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  10. 10 El barrio más barato para alquilar vivienda en Valencia antes de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aemet prevé más lluvias en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes

Aemet prevé más lluvias en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes