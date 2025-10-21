Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Luz verde a la Zona de Bajas Emisiones de Valencia: la Comisión de Patrimonio da su visto bueno
Escombros y basura acumulados en una calle de la zona cero de la dana. MATIAS CHIOFALO/EP

Aemet niega que Servicios Sociales preguntara por la lluvia de la dana ante el riesgo para las residencias

Un informe de la agencia meteorológica afirma que no consta en sus registros «ninguna comunicación, consulta o intercambio de información» con departamento de Camarero los días 28 y 29 de octubre

Pablo Alcaraz
Arturo Checa

Pablo Alcaraz y Arturo Checa

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 14:03

Comenta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pone negro sobre blanco en un informe remitido al Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, cuya titular, Nuria Ruiz Tobarra ... , investiga la causa de la dana, que la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat no preguntó por el riesgo que podía suponer la lluvia de carácter torrencial que cayó sobre la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre para las residencias de mayores.

