Aemet niega que Servicios Sociales preguntara por la lluvia de la dana ante el riesgo para las residencias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pone negro sobre blanco en un informe remitido al Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, cuya titular, Nuria Ruiz Tobarra ... , investiga la causa de la dana, que la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat no preguntó por el riesgo que podía suponer la lluvia de carácter torrencial que cayó sobre la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre para las residencias de mayores.

«No consta en los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ninguna comunicación, consulta o intercambio de información mantenido directamente con el citado órgano en las fechas mencionadas», expone el escrito firmado por la presidenta de la entidad meteorológica dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, María José Rallo del Olmo.

Desde Aemet defienden que sus comunicaciones con los organismos competentes de la Comunitat durante la dana quedaron documentadas en otros dos informes previamente remitidos a la instructora de la causa.

El primero de los documentos era relativo a las llamadas mantenidas entre Protección Civil de la Generalitat y el Grupo de Predicción y Vigilancia (GPV) de Barcelona y el Centro Nacional de Predicción (CNP). El segundo versaba sobre lo sucedido en las reuniones de Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de los días 29 y 30 de octubre de 2024, elaborado desde el punto de vista del representante de Aemet: su jefe de Climatología, José Ángel Núñez.

La agencia meteorológica insiste otra vez en que «a la vista de la información disponible, no se tiene constancia» de que la Vicepresidencia Primera del Consell o la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, departamento dirigido por Susana Camarero, que declarará como testigo en la causa, «efectuaran consultas meteorológicas a AEMET en las fechas señaladas».