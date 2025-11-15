Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lluvias en Valencia, en imagen de archivo. EFE/Biel Aliño

Aemet confirma el regreso de las lluvias a la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán

Esta inestabilidad conllevará, además, una bajada generalizada de los termómetros

María Gardó

María Gardó

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 15:26

Comenta

Las lluvias regresan desde este sábado a la Comunitat Valenciana. La previsión es que permanezcan en el territorio, al menos, hasta el lunes. Esta inestabilidad conllevará, además, una bajada generalizada de los termómetros.

La previsión para este domingo 16 de noviembre es de cielos nubosos en la mitad sur e intervalos nubosos en Castellón por la mañana, disminuyendo a cielo poco nuboso en general por la tarde. Hay probabilidad de lluvias débiles en el interior de Valencia y Alicante. Las temperaturas mínimas sufrirán variaciones ligeras y las máximas irán en descenso ligero en el interior.

De cara al lunes 17, el cielo presentará intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso al final de la tarde. Las temperaturas seguián en descenso, salvo las máximas en el interior de Valencia donde ascenderán ligeramente.

Ya el martes 18, el cielo estará poco nuboso, con algunas nubes bajas al final de la jornada. Las temperaturas seguirán bajando también durante esta jornada.

De cara al miércoles 19, el cielo estará poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas seguirán en descenso; las máximas con cambios ligeros. Habrá heladas débiles locales en puntos del interior.

