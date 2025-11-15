Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer se abriga. A. MIngueza

El pueblo de la Comunitat Valenciana donde ha hecho más frío esta madrugada: 1,4 grados

Las temperaturas descenderán este fin de semana

María Gardó

María Gardó

Valencia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:38

La Comunitat Valenciana se prepara para nuevos días de lluvia. Las tormentas comenzarán este sábado y se alargarán hasta el lunes, según previsiones de Aemet.

Esta llegada de chubascos vendrá acompañada de una bajada de los termómetros. Las mínimas irán en descenso este sábado y las máximas experimentarán pocos cambios. El termómetro oscilará entre los 13 y los 23 grados en Alicante, los 12 y los 22 en Castelló de la Plana y los 15 y los 22 en Valencia.

En la madrugada de este viernes a sábado una localidad de la Comunitat ha dormido a 1,4 grados: La Pobla de Benifassà. También ha hecho frío en Ares del Maestrat, donde han dormido a 1,7 grados.

Dónde ha hecho más frío

LOCALIDAD TEMPERATURA
La Pobla de Benifassà 1,4
Ares del Maestrat 1,7
Sant Mateu 2,2
Morella 2,9
Forcall 3,3
Casas Bajas 3,6
Vilafranca 3,7
Sorita 3,8
Herbers 3,9
Vallibona 4,2

El lunes las mínimas llegarán a los 12 grados en Alicante capital, a 10 en Castellón de la Plana y a 13 en Valencia ciudad.

