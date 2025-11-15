El pueblo de la Comunitat Valenciana donde ha hecho más frío esta madrugada: 1,4 grados
Las temperaturas descenderán este fin de semana
Valencia
Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:38
La Comunitat Valenciana se prepara para nuevos días de lluvia. Las tormentas comenzarán este sábado y se alargarán hasta el lunes, según previsiones de Aemet.
Esta llegada de chubascos vendrá acompañada de una bajada de los termómetros. Las mínimas irán en descenso este sábado y las máximas experimentarán pocos cambios. El termómetro oscilará entre los 13 y los 23 grados en Alicante, los 12 y los 22 en Castelló de la Plana y los 15 y los 22 en Valencia.
En la madrugada de este viernes a sábado una localidad de la Comunitat ha dormido a 1,4 grados: La Pobla de Benifassà. También ha hecho frío en Ares del Maestrat, donde han dormido a 1,7 grados.
Dónde ha hecho más frío
|LOCALIDAD
|TEMPERATURA
|La Pobla de Benifassà
|1,4
|Ares del Maestrat
|1,7
|Sant Mateu
|2,2
|Morella
|2,9
|Forcall
|3,3
|Casas Bajas
|3,6
|Vilafranca
|3,7
|Sorita
|3,8
|Herbers
|3,9
|Vallibona
|4,2
El lunes las mínimas llegarán a los 12 grados en Alicante capital, a 10 en Castellón de la Plana y a 13 en Valencia ciudad.