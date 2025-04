El sospechoso de los incendios del Saler rechaza las acusaciones y sólo admite un fuego de hace 20 años con un petardo

Juan C. es el sospechoso de los incendios que durante buena parte de 2023 sacudieron el parque natural de El Saler. La instrucción perdió fuelle ... paulatinamente. De una docena de incendios que se le imputaban, finalmente solo se le acusa de dos siniestros en el juicio que ha comenzado este jueves.

El acusado, abogado de profesión, se enfrenta a seis años de cárcel. El primer fuego bajo sospecha es el del 21 de octubre de 2023. «Vi un incendio de unos dos metros, crucé la avenida para alejarme, vi un vehículo que dio marcha atrás y llamé al 112», ha relatado de manera algo confusa. El sospechoso ha explicado que él no podía apagar las llamas.

El hombre, vecino de la zona desde hace más de 40 años, se marchó a su casa, en la conocida urbanización de Les Gavines. «Veraneó allí desde los 14 años». Ese mismo día, al mediodía, ya se había producido otro incendio, de menor entidad. Ambos focos estaban cerca del domicilio del acusado.

El hombre ha recordado su detención. «Estaba durmiendo cuando llamaron a la puerta». Los agentes encontraron cerca de 80 mecheros en su casa. «Fumo tabaco y también cigarrillo electrónico», se ha justificado. El letrado pasó cerca de un mes en prisión.

El segundo incendio fue el 14 de enero de 2024. Era un domingo. El fuego comenzó cerca del parque de Bomberos. «Yo no estuve cerca de allí». El hombre ha lamentado que se le haya condenado desde los medios, «vapuleado». Ha admitido que arrastra algunos problemas psicológicos que han lastrado su ejercicio profesional.

Juan C. parece tener claro el motivo de su arresto, que considera injusto, «En el 2000, por desgracia, sí provoqué un incendio con un artefacto pirotécnico. Tire una 'salida' desde mi casa. Fue mala fortuna. En vez de subir, bajó», indicó. Más adelante, en 2005, también se le investigó como sospechoso de otro fuego. El juzgado archivó estas diligencias. «Cuando me detienen, lo primero que me sacan son los atestados de 2000 y 2005. Eso no se puede hacer». El sospechoso ha querido exhibir su labor ecologista y a preguntas de su letrado ha señalado que ha participado en tareas de reforestación del parque natural.

El guardia civil que elaboró el atestado del caso ha señalado que no fue hasta ese día de octubre cuando comenzaron las sospechas sobre el ahora acusado. Sabían que existía un patrón común, un plan de acción, de ubicación y de horarios de los fuegos, pero no tenían todavía un autor. Ese día, no obstante, todo cambió. Por primera vez tenían testigos. El investigador ha explicado que durante el tiempo que estuvo en prisión solo hubo un rebrote y otro siniestro, que no fue realmente un incendio forestal.

Otro de los testigos ha sido el agente que investigó el origen del fuego. El experto ha explicado el mecanismo del siniestro. «Fue intencionado». Debió, en su criterio, existir una «fuente de calor» de acuerdo a su análisis. De igual modo, otro compañero de la Guardia Civil ha alertado del riesgo de propagación que hubo en los incendios por las condiciones meteorológicas y la proximidad de viviendas.

Una joven es de los pocos testigos que observaron al acusado en la zona del incendio, saliendo del foco. «Cuando le chillé y se paró, sacó el móvil y llamó a Emergencias». La mujer no dudó en el reconocimiento al letrado. «La Guardia Civil me mostró un vídeo y era él». La pareja de esta joven coincidió en el relato. «Estaba como alterado, excitado». No vieron a ninguna otra persona en el lugar.