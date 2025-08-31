Un accidente obliga a cortar un carril en la A-7 a la altura de Moncada en plena operación retorno Los dos vehículos ya han sido retirados y la circulación se reestablece

A. Pedroche Domingo, 31 de agosto 2025, 13:56

Este domingo ha comenzado la operación retorno en todo el país. Una jornada con muchos desplazamientos en la que millones de vehículos salen a las carreteras. Esta mañana se ha producido un accidente en la A-7, sentido Alicante, a la altura de Moncada que ha obligado a cortar el carril derecho.

📢🔴En Valencia, en la A-7 en Bétera, retenciones por accidente en sentido A-3.



➡️Incidente en el P.K 317.

➡️Corta el carril derecho. pic.twitter.com/4m3gaJLftq — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 31, 2025

Una colisión entre dos turismos que ha provocado más de 5 kilómetros de retenciones. Sin embargo, a las 13.45 horas ambos vehículos han sido retirados por una grúa y la cirulación está recuperando la fluidez. En estos momentos hay unos 3 kilómetros de atasco.

