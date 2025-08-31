Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Detenido un huido de la justicia italiana incluido entre los más peligrosos que residía en Alicante
Imagen del accidente. DGT

Un accidente obliga a cortar un carril en la A-7 a la altura de Moncada en plena operación retorno

Los dos vehículos ya han sido retirados y la circulación se reestablece

A. Pedroche

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:56

Este domingo ha comenzado la operación retorno en todo el país. Una jornada con muchos desplazamientos en la que millones de vehículos salen a las carreteras. Esta mañana se ha producido un accidente en la A-7, sentido Alicante, a la altura de Moncada que ha obligado a cortar el carril derecho.

Una colisión entre dos turismos que ha provocado más de 5 kilómetros de retenciones. Sin embargo, a las 13.45 horas ambos vehículos han sido retirados por una grúa y la cirulación está recuperando la fluidez. En estos momentos hay unos 3 kilómetros de atasco.

