Un accidente múltiple en la A-7 en Bétera provoca más de 12 kilómetros de retenciones sentido Barcelona

Redacción Martes, 16 de septiembre 2025, 08:41 | Actualizado 09:31h.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este martes, 16 de septiembre, un accidente múltiple en la A-7 a la altura de Bétera que ha provocado más de 12 kilómetros de retenciones sentido Barcelona durante varias horas. A las 9.30 horas los vehículos ya habían sido retirado de la calzada y el tráfico volvía a ser fluido en esta vía.

Al margen del accidente, también se registran los atascos habituales como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta. Una de las vías más afectadas es la CV-35, donde se han notificado más de nueve kilómetros de colas sentido Valencia.

Según la información recogida por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 9.30 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: dos kilómetros entre Massarrochos y Godella sentido Alicante

- A-3: dos kilómetros entre Quart de Poblet y Mislata sentido Valencia

- CV-35: cinco kilómetros entre Cruz de Gracia y Burjassot sentido Valencia

- CV-35: cuatro kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-30: un kilómetro entre Quart de Poblet y Paterna sentido Valencia

- CV-30: 1,5 kilómetros entre Terramelar y Quart de Poblet sentido hacia la V-30

- V-30: dos kilómetros entre Mislata y Benimàmet-Beniferri sentido puerto

- V-31: 2,5 kilómetros a la altura de Horno de Alcedo sentido Valencia

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.