Un accidente en la A-7 a la altura de Museros provoca retenciones de hasta 9 kilómetros

Atascos en la A-7 este jueves, 4 de septiembre.

Mario Lahoz Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:43 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico ha notificado a las 16:00 de este jueves, 4 de septiembre, un incidente en la A-7 a la altura de Museros que ha generado más de un kilómetro de retenciones en sentido Alicante. El alcance ha ocurrido en el punto kilométrico 315 y ha provocado el corte del carril izquierdo.

Las retenciones van desde el kilómetro 315 en San Isidro de Benagéber hasta el kilómetro 307 en Partida de Gausa en sentido Barcelona.

Además, la AP-7 también se ha visto afectada por un accidente a la altura de Partida de Montover que ha provocado más de un kilómetro y medio de retenciones. El incidente se ha producido en el punto kilométrico 469 en sentido Alicante.

Según la información recogida por la DGT a las 8.40 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: 8.5 kilómetros entre San Isidro de Benagever y Partida de Gausa en sentido Valencia.

- V-31: 4.5 kilómetros entre Silla y Albal en sentido Barcelona.

- CV-30: 1.3 kilómetros entre Terramelar y Quart de Poblet en sentido V-30.

- V-30: 2 kilómetros entre Benimámet-Beniferri y Mislata en sentido A-7.

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT