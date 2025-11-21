Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al momento actual de fuerte «crispación»
Los premiados de Casa Caridad. LP

Más de 300 personas llenan la Fundación Bancaja en una noche dedicada a la solidaridad en los VI Premios Casa Caridad

Arturo Valls, el Mercado Central de Valencia, la Fundación para la Promoción de Acciones Solidarias, EY, Cecotec y Luis Miralles, fueron los premiados de esta edición

R. V.

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:56

Comenta

Más de 300 personas asistieron la noche del jueves a la VI edición de los Premios Casa Caridad, un encuentro marcado por la emoción, ... el reconocimiento y el agradecimiento colectivo a quienes hacen posible la labor de esta entidad centenaria. La gala, celebrada en la Fundación Bancaja, recuperó un formato muy esperado tras cinco años de ausencia y se convirtió en un homenaje compartido a la solidaridad que transforma vidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  3. 3 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  4. 4 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  7. 7 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata
  8. 8 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol se estrella contra un coche patrulla de la Policía Local en Valencia
  9. 9

    La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana
  10. 10

    Un tribunal paraliza el museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia mientras se resuelve el recurso del Colegio de Arquitectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Más de 300 personas llenan la Fundación Bancaja en una noche dedicada a la solidaridad en los VI Premios Casa Caridad

Más de 300 personas llenan la Fundación Bancaja en una noche dedicada a la solidaridad en los VI Premios Casa Caridad