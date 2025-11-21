Más de 300 personas llenan la Fundación Bancaja en una noche dedicada a la solidaridad en los VI Premios Casa Caridad

Más de 300 personas asistieron la noche del jueves a la VI edición de los Premios Casa Caridad, un encuentro marcado por la emoción, ... el reconocimiento y el agradecimiento colectivo a quienes hacen posible la labor de esta entidad centenaria. La gala, celebrada en la Fundación Bancaja, recuperó un formato muy esperado tras cinco años de ausencia y se convirtió en un homenaje compartido a la solidaridad que transforma vidas.

Entre las autoridades asistentes destacó la presencia de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, presidenta de Honor de Casa Caridad, así como los alcaldes de algunos de los municipios más afectados por la dana, como Paiporta y Torrent, que quisieron acompañar a la entidad en esta noche tan significativa. También acudieron representantes institucionales, empresas colaboradoras, voluntariado, patronos de la entidad y numerosas personas vinculadas a Casa Caridad.

La presidenta de la ONG, Elena Sánchez, abrió el acto con un discurso que puso en valor la historia, la resiliencia y el compromiso de Casa Caridad. Recordó que la entidad, en sus casi 120 años de vida, «nunca ha cerrado sus puertas», ni siquiera en momentos tan difíciles como la pandemia o la DANA del pasado año. Subrayó que la pobreza ha cambiado, que hoy adopta nuevas formas y afecta a realidades muy próximas, y que Casa Caridad trabaja cada día para adaptarse y responder a estas necesidades emergentes. Señaló que el 53% de las personas atendidas son mujeres, que uno de cada tres es un niño o niña, y que la nacionalidad mayoritaria es la española, un dato que muestra que esta realidad «está mucho más cerca de lo que imaginamos». La presidenta destacó también la labor esencial del equipo de intervención social, de los profesionales de todos los servicios y de los voluntarios y voluntarias, cuya dedicación —dijo— es «la fuerza que sostiene a esta Casa y hace posible que cada día se construyan nuevas oportunidades».

A lo largo de la noche se entregaron los seis reconocimientos de esta edición, cada uno acompañado de un vídeo y un discurso de agradecimiento que hicieron visible la profundidad del compromiso de los galardonados:

El actor y presentador Arturo Valls fue reconocido por su apoyo constante a causas sociales y por su sensibilidad para visibilizar la labor de Casa Caridad, especialmente durante la DANA, cuando ayudó a amplificar la respuesta solidaria de la entidad. Recogió el galardón de manos de Bernardo Guzmán, director de la Cadena SER en la Comunitat Valenciana.

La firma EY fue distinguida por su implicación continuada en acciones de voluntariado empresarial y su compromiso activo con los proyectos de Casa Caridad. Recogieron el premio Jesús García Valcarce, Fernando Díaz Requena, Amparo Ruiz Genovés, Miguel Guillem, Isabel Castillo e Inés Romay, tras la entrega de Ricardo Garzo, director general territorial de Mapfre Este.

El Mercado Central de Valencia recibió el reconocimiento por su apoyo histórico y sostenido a la entidad, colaborando de manera constante con donaciones y participación en campañas solidarias. La gerente Cristina Oliete recogió el galardón, entregado por Carlos Prades, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte.

La Fundación para la Promoción de Acciones Solidarias fue premiada por su apoyo al ámbito de la educación infantil y por su donación extraordinaria durante la DANA, que permitió poner en marcha el Proyecto Fénix Torrent DANA, con la adquisición de 11 viviendas para familias afectadas. Recogió el premio su presidente, Javier Gómez-Trénor, entregado por Guadalupe Ferrer, secretaria de Casa Caridad.

Cecotec fue distinguida por su respuesta solidaria durante la riada, aportando recursos, apoyo logístico y colaboración pese a verse también afectada por el desastre. El premio fue recogido por Sandra Orts y entregado por Víctor Hernández, director regional de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés.

El momento más emotivo de la noche fue el homenaje a Luis Miralles, quien dedicó 30 años de su vida a Casa Caridad, incluidos ocho como presidente. Su hijo, Vicente Miralles, recogió el galardón entregado por Elena Sánchez y la alcaldesa María José Catalá, en un gesto que simbolizó el profundo cariño y gratitud de toda la entidad. El reconocimiento culminó con una cálida y prolongada ovación por parte de todos los asistentes.

La actuación de Sole Giménez en formato íntimo, llenó el auditorio de emoción y aplausos, convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados de la velada.

El acto concluyó con una foto de familia junto a los premiados, autoridades y representantes de la entidad, seguida de un cóctel ofrecido gracias a Colevisa, que permitió a los asistentes brindar por una noche dedicada a la solidaridad y a las personas.

Para Casa Caridad, esta gala representa un compromiso renovado: seguir estando al lado de quienes más lo necesitan y recordar, especialmente en estas fechas que se acercan, que ayudar nunca es tontería, que cualquier gesto, por pequeño que parezca, suma en la vida de quienes más lo necesitan.