El festival de Cine de Cartagena premia al equipo de Pantallas, de los diarios del grupo Vocento El certamen alaba «la independencia, el rigor y la diversidad de enfoques» de la sección dedicada a la información sobre películas y series

Redacción Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:25 Comenta Compartir

El Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), que celebrará su 54 edición del 22 a 29 de noviembre, ha comunicado los premios que concederá este año, con los que considera que reafirma su compromiso con la cultura audiovisual y las artes escénicas. Estos galardones reconocen la labor de quienes contribuyen a enriquecer el ecosistema cinematográfico desde dos ámbitos esenciales: la difusión crítica y la formación artística.

En este sentido, el Premio FICC a la Difusión Cinematográfica se ha concedido al equipo de Pantallas, la sección especializada en cine y series de los diarios regionales del grupo Vocento. El festival considera que desde su creación en junio de 2022, «Pantallas se ha consolidado como un referente informativo en un contexto marcado por la proliferación de plataformas y la transformación de los hábitos de consumo audiovisual». Con presencia en 18 cabeceras de toda España, esta sección ofrece noticias, críticas y análisis que aportan una mirada plural y cercana al territorio, poniendo en valor las industrias periféricas y las historias que se generan lejos del centro neurálgico de Madrid.

El equipo, coordinado por el periodista Mikel Labastida, cuenta con firmas de prestigio como Oskar Belategui, Borja Crespo, Rosa Palo, Boquerini, Iker Cortés y Carlos G. Fernández, además de colaboradores de las distintas cabeceras del grupo. Su trabajo se caracteriza por la independencia, el rigor y la diversidad de enfoques, cualidades que el FICC ha querido destacar en esta edición.

Otros galardones

Por otro lado, el Premio FICC Región de Murcia ha distinguido a la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), institución que desde 1982 forma a profesionales de las artes escénicas en la Región. Con sede en el histórico Seminario Conciliar de San Fulgencio, la ESAD ha sido clave en la preparación de actores, directores, dramaturgos y pedagogos, combinando tradición, innovación y compromiso social. Su misión es clara: ofrecer una formación integral que permita a los estudiantes desarrollar su singularidad artística y afrontar con garantías los retos del mercado profesional.

En esta 54 edición la gran estrella del festival será la actriz Elena Irureta, que recibirá el Premio FICC54 en reconocimiento a su extensa y versátil carrera artística. La entrega tendrá lugar durante la gala de clausura del certamen, el sábado 29 de noviembre en el Auditorio El Batel, en una edición que celebra la excelencia y el compromiso con la cultura cinematográfica.

Surgido en 1972 esta cita con el cine en Cartagena ha atravesado diferentes etapas. En 2005 tomó un nuevo rumbo como festival internacional, con una cuidada selección de largometrajes -este año podrán verse los últimos trabajos de Jim Jarmusch, Isabel Coixet, Richard Linklater y Paolo Sorrentino- y otorgando el trofeo Carabela de Plata 'Ciudad de Cartagena' al mejor de los trabajos presentados en la Sección Oficial de Cortometrajes. En la sección MURcine, dedicada a los jóvenes realizadores de la Región de Murcia, se premia también el mejor cortometraje con el trofeo referencia del festival. Durante la etapa del actual FICC las actividades paralelas del festival se han centrado propiamente en el cine, ofreciendo talleres, conferencias, cursos de cortometraje, exposiciones…

Temas

Cartagena

Cine