Xirivella y Manises tampoco darán clase con alerta naranja en los centros de zona inundable

Valencia anunciaba este lunes que atendiendo a las recomendaciones de la Conselleria de Emergencias cuando se declare la alerta roja se suspenderán las clases en ... todos los centros y con alerta naranja en aquellos que estén ubicados en zona inundable.

Una medida preventiva que también van a tomar otros municipios tras la reunión que se ha celebrado este martes en Cheste para explicar la guía de recomendaciones frente a emergencias. Xirivella está actualizando su plan municipal frente a inundaciones pero contempla suspender las clases en zonas inundables con alerta naranja.

Manises, por su parte, ha elaborado un protocolo de emergencias que se llevará a comisión este mes y que cuenta con el apoyo de todos los grupos del equipo de gobierno. Recoge, entre otras, las recomendaciones de la Generalitat y sobre el nivel naranja se señala en este documento el «cierre de las instalaciones situadas en zonas inundables de Peligrosidad 4,3,2 o 1 conforme a lo establecido en el PATRICOVA, o cierre generalizado si la previsión de precipitaciones fuera superior a los 80mm/hora o 160mm/12horas.»

Además, como regla general con alerta naranja las centros educativos permanecerán abiertos limitando la actividad al interior del edificio. Se suspenderán las actividades exteriores (recreo o clases de educación física) desde la hora de inicio de la alerta y hasta su fin.

Otras localidades con riesgo alto de inundaciones y afectadas por la dana están valorando estas recomendaciones y estudiando para introducirlas en su plan local. Es el caso de Riba-roja que ha decidido elevar esta guía autonómica a sus servicios jurídicos para que les informen de la forma adecuada de introducir estos consejos que afectan a toda la población.

La guía de recomendaciones enviada esta semana a los ayuntamientos incluye que, en alerta naranja, para las actividades educativas de enseñanza no universitaria, en el caso en que el centro educativo no se encuentre en una zona inundable, se deberá limitar las actividades que pueden desarrollarse en el citado centro a las que puedan desarrollarse en el interior de las instalaciones / edificios prohibiendo las actividades en el exterior.

En el caso que el centro educativo esté en una zona inundable se deberán suspender las actividades en el mismo. En el caso que el centro esté en zona no inundable, pero parte del alumnado requiera de desplazamiento en vehículos, se deberá valorar que dicho alumnado no asista al centro y que el centro permanezca abierto (sin actividad lectiva) para la atención del alumnado que acude al mismo sin usar desplazamiento en vehículo.

Decisión del Cecopal

Alzira también está estudiando la guía para poder aplicarla y crear sus protocolos para la toma de decisiones en el Cecopal en las diferentes situaciones de preemergencia.

Este organismo local es el encargado de determinar las medidas a tomar en caso de alguna alerta por fenómenos meteorológicos adversos. En el caso de Torrent, la decisión corresponde a la Dirección del Plan de Actuación Municipal (PAM) o, en su caso, al Cecopal si está constituido, en función de la evolución de la situación. Desde el Ayuntamiento apuntan que será este órgano, con el asesoramiento de su Comité Asesor, el que decida en cada momento las actuaciones más convenientes para hacer frente a la emergencia y aplicar las medidas de protección a la población, al medio ambiente, a los bienes y al personal adscrito al Plan.

Durante este año, Torrent ya ha acordado la suspensión de clases en nivel amarillo, cuando la evolución de las lluvias y los comunicados oficiales de AEMET y del Centro de Coordinación de Emergencias así lo han aconsejado, sin haber llegado a la alerta naranja.

Catarroja también seguirá las recomendaciones de la Conselleria pero además está preparando un mapa de riesgos para conocer la situación exacta de cada zona local y de las instalaciones para tomar las medidas opoertunas.

Hay otras localidades como Bétera que no tienen ninguno de sus centros educativos ubicados en zona inundable por lo que ante una alerta naranja no se cerrarían automáticamente, como sí ocurre ante una alerta roja. No obstante, «cada situación de emergencia tiene sus peculiaridades que serán atendidas por los técnicos, expertos y responsables en la materia, integrantes del CECOPAL», remarcan fuentes municipales.