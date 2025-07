Vilamarxant restringe el agua potable para beber y cocinar

Paco Moreno Valencia Jueves, 3 de julio 2025, 13:37 Comenta Compartir

Hoy, 3 de julio, se cumplen tres meses desde que el Ayuntamiento de Vilamarxant recibió la notificación sobre la existencia de un parámetro inusual en el agua potable del municipio y, por lo tanto, finaliza el periodo concedido para monitorizar la situación y buscar soluciones. Dado que la presencia de la sustancia detectada continúa estable en los valores inicialmente detectados, y teniendo en cuenta que se desconocen los efectos para la salud que tiene la exposición prolongada a este químico, se ha restringido el uso para comer y beber:

«El Ayuntamiento de Vilamarxant, junto con el Centro de Salud Pública y la empresa concesionaria, han acordado la restricción temporal del uso de agua para beber, cocinar y preparar alimentos, pudiendo ser utilizada para cualquier otro uso. Esta restricción estará vigente hasta nuevo aviso», han comunicado en las redes sociales del Consistorio.

En los últimos meses se han desarrollado numerosas actuaciones de la mano del Centro de Salud Pública, con quien de manera permanente «hemos mantenido reuniones para supervisar el estado de la cuestión y adaptar nuestra respuesta».

Desde el Ayuntamiento aseguran que se ha «controlado la evolución de este parámetro con el objetivo de esclarecer si la presencia de Fluopiram respondía a una incidencia de carácter puntual o si, de lo contrario, podía suponer un problema persistente. Se han realizado numerosos análisis para conocer todos los datos posibles. Además, dado que esta sustancia no se analiza habitualmente, se han tenido que hacer estudios más exhaustivos para identificar el comportamiento de este parámetro y planificar las actuaciones necesarias con la mayor certeza y responsabilidad posible».

En un comunicado posterior, señalan que la restricción del uso de agua «para el consumo viene dada por el Centro de Salud Pública, entidad responsable de marcar los protocolos, los tiempos de respuesta y las medidas a implementar».

«En un primer momento, Salud Pública determinó que no existía un riesgo inminente para la salud de la población. Hoy se toma esta decisión por precaución, puesto que no se ha conseguido disminuir los valores de Fluopiram en el periodo recomendado», añaden.

«El riesgo por la exposición a esta sustancia no ha variado. No obstante, al no conocer con certeza cuánto tardará en estar a punto la planta de carbón activo, consideramos conveniente actuar de manera preventiva para reducir los posibles efectos, puesto que el riesgo puede ir aumentando con el paso del tiempo», finalizan.

Para cualquier duda o aclaración, se atenderán todas las consultas presencialmente en el Ayuntamiento o a través del teléfono municipal 683 32 70 79.

