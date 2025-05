Las Reservas de la Biosfera del Alto Turia y del Alto Molise consolidan su hermanamiento con un exitoso encuentro en Italia

Manuel García Valencia Jueves, 29 de mayo 2025, 10:11 Comenta Compartir

La Reserva de la Biosfera del Alto Turia ha culminado con éxito su primer proyecto de hermanamiento internacional tras una visita institucional y técnica a la Reserva de la Biosfera Collemeluccio Montedimezzo, Alto Molise, en Italia. Este encuentro representa un hito en la historia de la Comunitat Valenciana al tratarse del primer hermanamiento oficial entre una Reserva de la Biosfera valenciana y una italiana, ambas reconocidas por la UNESCO en el marco europeo.

Durante la estancia, celebrada entre el 21 y el 24 de mayo, ambas delegaciones compartieron experiencias de gestión, estrategias de desarrollo sostenible y buenas prácticas en ámbitos como la gobernanza, la participación ciudadana y la valorización del patrimonio natural y cultural. La visita incluyó reuniones con actores locales, ciudadanía, visitas de campo y espacios de reflexión conjunta que han reforzado los lazos entre ambas regiones.

La delegación española, encabezada por representantes institucionales y técnicos de la Reserva del Alto Turia, ha destacado la excelente acogida por parte del Alto Molise y la oportunidad de aprender de una Reserva con un recorrido consolidado en la Red Mundial de la UNESCO.

Gracias a esta iniciativa, se han sentado las bases para nuevas propuestas que buscarán financiación europea en un futuro próximo, al tiempo que el Alto Turia y el Alto Molise reafirman su papel como referentes en la gestión sostenible del territorio en Europa, demostrando que, desde lo local y con vocación europea, es posible construir puentes de conocimiento, confianza y desarrollo.

El proyecto MABTWIN: Citizens and Biosphere Reserves Town Twinning: exchange of good practices on biodiversity, climate change adaptation, sustainable food between local communities, financiado por el programa CERV Town Twinning de la Comisión Europea, ha sido valorado como fructífero y muy enriquecedor por todas las partes implicadas. No solo ha permitido estrechar la colaboración entre territorios rurales que comparten desafíos comunes, sino que ha servido también como catalizador para el surgimiento de nuevos proyectos conjuntos en el ámbito del desarrollo territorial, el turismo sostenible y la educación ambiental.

Ambas Reservas han reafirmado su compromiso con los valores de la Unión Europea: la cooperación transfronteriza, la protección de la biodiversidad y la promoción de comunidades resilientes. Este hermanamiento se alinea con los objetivos del Pacto Verde Europeo y refuerza el papel activo de las Reservas de la Biosfera como laboratorios vivos al servicio de una Europa más cohesionada, verde e innovadora.