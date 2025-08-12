Requena reconstruirá el puente entre San Antonio y Roma tras conseguir la autorización de la CHJ La infraestructura colapsó durante la dana y el nuevo puente tendrá una altura de casi siete metros

A. Talavera Alzira Martes, 12 de agosto 2025, 10:39

El Ayuntamiento de Requena podrá ejecutar las obras para reconstruir el puente entre San Antonio y Roma. Esta infraestructura, que cruza el río Magro, colapsó tras las inundaciones de octubre de 2024. Debido a su importancia para la conexión entre las pedanías, el Consistorio la ha incluido en las obras a ejecutar con fondos para la reconstrucción.

Sin embargo, para llevar a cabo esta actuación necesitaba la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, que recibió la pasada semana.

El nuevo puente tendrá una longitud de casi 28 metros y una altura de siete sobre el río. Las obras deben ejecutarse en un plazo de 24 meses garantizando en todo momento el paso del agua y la preservación del cauce.

El proyecto contempla la demolición de los elementos dañados , la reposición de la conducción de abastecimiento, el tratamiento de taludes, la ejecución de un nuevo estribo y un tablero de vigas prefabricadas así como la colocación de muros y protecciones de escolera para garantizar la seguridad del puente.

El Ayuntamiento de Requena está trabajando junto a la empresa redactora del proyecto y la empresa adjudicataria de las obras para poder anunciar la fecha de inicio de las mismas a la mayor brevedad. El Consistorio destaca la importancia de este puente para los vecinos de las zonas afectadas. Actualmente la infraestructura se encuentra cerrada ya que por su mal estado está reforzada con puntales hasta que se ejecuten los trabajos de reconstrucción.