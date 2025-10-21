Requena construye un nuevo puente para la aldea de San Antonio El Ayuntamiento corre a cargo de la inversión, que sustituirá al paso destrozado por la dana

El Ayuntamiento de Requena informó este martes del inicio de las obras de reconstrucción del puente que conecta la carretera de La Vega con la aldea de San Antonio, una infraestructura considerada fundamental para la comunicación y movilidad en la zona, informaron fuentes municipales️. El paso fue destrozado por completo en la dana del 29 de octubre.

El proyecto llega tras un proceso técnico y administrativo complejo, que incluyó la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y numerosos estudios hidráulicos 💧, para garantizar que la nueva infraestructura respete el curso natural del río Magro, incluso en el caso de lluvias intensas.

Estos primeros días se ha realizado la demolición del estribo existente, retirando materiales y asegurando el entorno, añadieron. Actualmente, los trabajos se centran en el cauce del río, preparando la plataforma para la instalación de los pilotes de cimentación.️

El proyecto contempla dos estribos nuevos con cimentaciones profundas, un mayor ancho del tablero y protecciones de escollera hormigonada, garantizando mayor estabilidad y durabilidad de la infraestructura️. La financiación corre a cargo del Ayuntamiento.