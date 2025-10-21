La reconstrucción avanza en Buñol para recuperar la normalidad

A. Talavera Alzira Martes, 21 de octubre 2025, 01:13 Comenta Compartir

El desbordamiento del río Buñol causó importantes daños en diferentes puntos de la localidad, principalmente en parajes naturales cercanos al cauce y en carreteras y caminos que lo cruzan.

Durante este año se ha trabajado para recuperar la normalidad con obras de emergencia que han permitido arreglar desperfectos en las vías de acceso. En el mes de septiembre se abría el tramo de la carretera N-3 afectado por las lluvias y unos meses antes se ponía también en servicio el puente de la carretera CV-425 que conecta Buñol con el resto de municipios de la comarca.Dos vías esenciales para las comunicaciones de la localidad que ya estén recuperadas mientras se trabaja en el asfaltado de otras de la red secundaria.

1 fallecido hallado en el término municipal

14,5 millones de euros otorgados por el ministerio

También se ha llevado a cabo por parte de la Conselleria una obra, por valor de ocho millones de euros, para renovar el sistema de colectores y depuración de aguas que sufrió desperfectos por la dana.

Otro de los trabajos que está en marcha es el de la rehabilitación del castillo ya que el temporal del pasado año provocó graves problemas en la estructura de su Iglesia, sede del Museo Etnográfico, y las lluvias del pasado mes de marzo agravaron la situación con nuevos derrumbes por lo que se tuvo que ampliar la actuación.

También se ha trabajado para recuperar los parajes naturales del río Buñol como la Cueva Turche o el charco Paraíso que tuvieron que cerrarse durante el verano para evitar incidentes por su estado.