Reparación del puente de Siete Aguas. LP

El puente de Siete Aguas se reabrirá para el Gran Fondo Internacional pese a que las obras aún no han finalizado

La prueba mantendrá el recorrido y tras ella los trabajos para asfaltar el tablero se retomarán

A. Talavera

Alzira

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:27

La Generalitat reabre el puente de la Avenida del Cerro de Siete Aguas para facilitar, este sábado, la celebración del XLIV Gran Fondo Internacional, cuyo recorrido transcurre por este punto.

Con el fin de dar servicio a este evento, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha acelerado la ejecución de las obras para que pueda realizarse la prueba deportiva, manteniendo el trazado tal y como estaba diseñada.

Tras la celebración de la prueba, el puente se cerrará para poder seguir con las últimas tareas de reconstrucción tras los daños sufridos por las inundaciones del 29 de octubre. De este modo, la infraestructura se abrirá, de forma definitiva, tras la ejecución de la capa del firme asfáltico, que es la única actuación que queda pendiente.

La gran avenida de agua produjo la socavación de las estructuras del vano de la margen derecha, del orden de 2 metros de profundidad, produciéndose el colapso parcial del estribo derecho y la parte del tablero que apoyaba sobre el mismo. Los graves daños sufridos comprometieron la seguridad estructural del puente, por lo que fue necesaria su demolición y construcción de una nueva obra.

El puente de Siete Aguas constaba de dos vanos, cada uno tenía una anchura de 5,5 metros de luz libre con una altura de 2 metros y la longitud total salvada era de 17,5 metros.

La nueva estructura se ha resuelto mediante la colocación de cuatro filas de marcos de 4 metros de ancho y 3 metros de altura, además se ha colocado una nueva escollera, adecuándose al nuevo cauce morfológico que la riada ha dejado.

Por otra parte, las obras de encauzamiento del barraco consisten en la protección del lecho del cauce y de sus márgenes para evitar su erosión y posible afección a la nueva estructura.

Asimismo, se ha incorporado un muro de hormigón armado para contener el talud de la margen derecha del cauce aguas abajo de los marcos en una longitud de 20 metros.

El nuevo puente mantiene la sección transversal de la Avenida del Cerro con dos carriles de 5 metros de anchura separados por una isleta central ajardinada de 2 metros, y aceras en ambos márgenes de 2,5 metros de anchura.

