Las obras en la Cueva Turche de Buñol se paralizan por la presencia de bañistas La prohibición de acceso al paraje por riesgo de desprendimiento y el mal estado de los accesos no impide que sigan llegando visitantes

A. Talavera Alzira Jueves, 21 de agosto 2025, 18:21 Comenta Compartir

Gran parte de los cauces de la provincia de Valencia se vieron afectados por la fuerza del agua a finales de octubre del año pasado. Rocas, vegetación, caminos destrozados los convirtieron en impracticables.

En la zona interior, estos ríos eran uno de los puntos de ocio y baño para vecinos y visitantes durante el verano pero muchos de ellos tuvieron que cerrarse por su mal estado o por la ejecución de los trabajos de recuperación. Sin embargo, estas prohibiciones de acceso no se han cumplido en todos los espacios ya que las ganas de refrescarse en estos meses de extremo calor han hecho que algunas personas se salten los cierres y accedan a estos puntos poniendo en riesgo su integridad.

Esta problemática la están vivienda en Buñol donde de manera temporal tuvieron que paralizar los trabajos de restauración en el entorno de la Cueva Turche.

La Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ, estaba llevando a cabo la adecuación y mejora de los accesos a este paraje natural que fue arrasado por la dana pero no será hasta que acabe la temporada alta cuando se retomen las actuaciones. Y es que la presencia constante de visitantes en esta área estaba dificultando las tareas y podía poner en riesgo a los visitantes.

El Ayuntamiento de Buñol ya puso vallas en junio para evitar el paso tanto por el peligro de desprendimientos en la cueva y el lago como también por el mal estado de los caminos de acceso. Una barrera que no ha impedido que los bañistas sigan accediendo a este paraje natural, incluso pese a la alerta por posible contaminación en el río ya que existen muchas redes de saneamiento dañadas. Han sido muchas las alertas lanzadas por los municipios y los bomberos sobre el peligro de nadar en los ríos tras la dana.

Otro de los motivos que impiden el avance de la recuperación de la Cueva Turche es, según explicaron fuentes municipales, que la Confederación necesita la autorización para que la maquinaria acceda a un terreno privado, una antigua fábrica de papel.

De esta forma, se desconoce cuando se retomarán las labores en esta cueva de gran valor natural y sentimental para la localidad.

En Buñol también está pendiente que la CHJ actúe en otra área fluvial, el charco Paraíso. En este caso, el proyecto está en estudio y los técnicos analizan la zona para seleccionar la mejor solución.

La prioridad es estabilizar los taludes de ambas márgenes y mejorar el funcionamiento hidráulico del cauce , según apuntan desde la Confederación.

Buñol tiene numerosas zonas de baño que se vieron afectadas por la riada de octubre y que esperan puedan recuperarse tras el verano.

Donde sí se encuentra la maquinaria a pleno rendimiento es en la recuperación de la Ruta de los Molinos de Alborache, sobre un recorrido de más de 1,5 kilómetros. Esta ruta transcurre en paralelo al río Buñol por lo que con la crecida y los arrastres gran parte se vio afectada eliminando pasos y caminos.

Los operarios retiran los obstáculos y recuperan la morfología del cauce y de los accesos.

Estos trabajos de emergencia que se están realizando en el río Buñol forman parte del proyecto de recuperación del Magro, del cual es afluente.

Este conjunto de actuaciones cuenta con un presupuesto de 44 millones de euros y tienen como objetivo la reconstrucción del dominio público hidráulico de las zonas afectadas por el desbordamiento de estos ríos.