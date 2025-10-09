Los municipios celebran el 9 d'Octubre con recuerdo a las víctimas y voluntarios de la dana Los actos previos al día de los valencianos se libran de la lluvia y otorgan reconocimientos a personajes destacados

A. Talavera Alzira Jueves, 9 de octubre 2025, 11:33

La dana Alice ha provocado que gran parte de los actos del 9 d'Octubre previstos para este jueves hayan tenido que suspenderse o trasladarse a espacios cerrados. Sin embargo, este temporal que mantiene en alerta naranja a gran parte de la provincia de Valencia no hizo acto de presencia durante la tarde noche del miércoles y se pudieron llevar a cabo las celebraciones.

El recuerdo de la dana estuvo muy presente en todas las actividades, sobre todo, en los municipios más afectados ya que esta tragedia ha marcado todo este año para los valencianos.

Así, Catarroja acogió en el Salón de Plenos del ayuntamiento un homenaje a las personas y entidades locales que participaron en las tareas de emergencia durante la dana del 29 de octubre de 2024. El Ayuntamiento quiso reconocer públicamente la solidaridad, el coraje y la dedicación de todos los colectivos implicados: personal municipal, personal sanitario, fuerzas de seguridad, Protección Civil, Bomberos, UME, comunidad educativa, asociaciones y vecindario.

Paiporta también pudo celebrar la tradicional Entrada de la Senyera en la noche del miércoles. Desde la calle Santa Anna, y pasando por las calles Primero de Mayo y atravesando el Pont Vell hasta llegar a la explanada del Ayuntamiento. Un recorrido por las calles que la riada ha marcado para siempre y que dejaron a un lado el dolor para llenarse del colorido de este homenaje al día gran de los valencianos.

Antes de esta procesión tuvo lugar en el salón de plenos la entrega de reconocimientos al músico y compositor paiportino Elies Monxolí Cerveró, y la federación InterAMPA, que agrupa a las asociaciones de familias de los centros educativos públicos de Paiporta.

El alcalde, Vicent Císcar, ha recordado que este año el acto adquiere aún más significado frente a todo lo vivido durante el último año. «En esta edición rendimos homenaje a aquellas personas y colectivos que, con su trayectoria, su esfuerzo diario y su compromiso con el pueblo, hacen crecer a Paiporta y fortalecen nuestro tejido social. Estos reconocimientos son también un reflejo de nuestra identidad colectiva, de un pueblo vivo, participativo y orgulloso de sus raíces. Ahora, más que nunca, celebramos lo que nos une: la lengua, la cultura, la solidaridad y el espíritu de comunidad».

Por su parte, Cullera también distinguió a diversas personalidades y colectivos, entre ellos, el de voluntarios de la dana. Además, en este acto se anunció que se instalará una escultura en homenaje a todo el voluntariado junto al almacén que sirvió de centro logístico para prestar ayuda a localidades más afectadas.

Alzira celebró un concierto multitudinario en el recinto ferial de grupos valencianos entre los que destacó la actuación de La Fúmiga que recordó a las 229 víctimas de la tragedia.