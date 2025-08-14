Militares desmontarán el puente provisional de Loriguilla al abrirse el paso de la Estación Un destacamento de Zaragoza acudirá a la localidad en septiembre para realizar estas tareas y que puedan comenzar las obras en la Loma

Loriguilla fue una de las localidades donde tras la dana el Ministerio de Defensa autorizó la instalación de un puente militar para solucionar de forma provisional los problemas de conexión.

Cinco meses después de las inundaciones, la localidad volvía a estar conectada con La Loma, la principal zona de campos agrícolas. En unas semanas, cuando ya se hayan cumplido los diez meses de la tragedia, Loriguilla dirá adiós a este puente.

Y es que una vez abierto el paso por el puente de la Estación y recuperada esta vía, el destacamento militar de Pontoneros de Zaragoza llegará a Loriguilla el próximo 8 de septiembre para iniciar el desmontaje del Puente del Barranco.

Esta acción permitirá que se puedan iniciar las obras del nuevo puente de la Loma, el que fue destruido por la dana.

Sobre las obras en este puente se habló en la reunión mantenida este jueves con el vicepresidente y conseller para la Reconstrucción, Francisco Gan Pampols, que visitó la localidad. La alcaldesa, Montse Cervera, también abordó otras infraestructuras clave para el municipio como la mejora de caminos y otras obras así como la gestión de subvenciones para poder recuperar la normalidad.

Gan Pampols y las autoridades municipales visitaron el puente militar que será desmontado a principios de septiembre. El Ayuntamiento de Loriguilla informó a los vecinos que los servicios del Pabellón Municipal quedarán suspendidos la semana del 8 al 14 de septiembre.

Esta circunstancia se debe a que los militares se alojarán y pernoctarán toda la semana en el Pabellón. Los usuarios afectados recibirán una compensación en la cuota del mes siguiente.