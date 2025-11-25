Investigan a la conductora de un turismo que huyó tras dejar herido grave a un motorista en Olocau El accidente se produjo el mes pasado y la víctima pudo identificar algunos datos del vehículo

M. García/ A. Talavera ALzira Martes, 25 de noviembre 2025, 16:05

La Guardia Civil de Valencia investiga a la conductora de un turismo como presunta autora de un accidente en la CV-25, a la altura de Olocau, en el que un motorista resultó herido de gravedad y a quien no ofreció auxilio pues huyó del lugar.

El siniestro, como ya avanzó LAS PROVINCIAS, se produjo a las 08:25 horas del pasado 23 de octubre cuando un coche invadió el sentido contrario y colisionó contra la motocicleta, que circulaba de forma correcta, y abandonó el lugar del siniestro sin auxiliar al motorista.

Al lugar se desplazaron servicios de emergencias y efectivos del Destacamento de Tráfico Valencia B para auxiliar al conductor de la motocicleta, informa este martes la Guardia Civil.

Un EIS (Equipo de Investigación de Siniestros Viales) del Subsector de Valencia se hizo cargo de la investigación del siniestro y solicitaron la colaboración del GIAT (Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico) del Sector de la Comunitat Valenciana.

A pesar de los pocos datos de los que se disponían del vehículo fugado, los agentes pudieron localizar el turismo el pasado 28 de octubre, investigando a la conductora del mismo, de 44 años de edad, por la supuesta comisión de un delito de lesiones cometidos por imprudencia grave y otro de abandono del lugar del accidente.

El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de lesiones por imprudencia grave, recogido en el artículo 152, con un mínimo de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años, recuerdan las mismas fuentes.

Por el delito de abandono del lugar del accidente, recogido en el artículo 382 bis, la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Llíria.