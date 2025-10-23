Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Guardia Civil ya busca al autor de este accidente huido del lugar de los hechos. LP

Buscan al conductor de un coche que ha golpeado a una moto y ha huido en Gátova

El accidente de tráfico se ha producido cerca de esta localidad y la Guardia Civil ya ha iniciado la investigación

M. G.

Gátova

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:09

Un accidente de tráfico en el que uno de los dos implicados se ha dado a la fuga del lugar de los hechos tras producirse los mismos. Esto es lo que ha ocurrido en la mañana de este jueves cerca de la localidad de Gátova.

Alrededor de las nueve de la mañana, un coche, según fuentes cercanas a la investigación, ha golpeado a una motocicleta cuyo ocupante ha caído al suelo y ha resultado herido, aunque sin riesgo vital. Sin embargo, contrariamente a lo que se ha de hacer en estos casos, el conductor del coche no se ha detenido para socorrer al motorista, sino que ha huido.

El motorista, sin embargo, pese al golpe sufrido, sí ha podido ver que se trataba de un vehículo de la marca Fiat y ha podido ofrecer algún dato más que podría ayudar a la localización.

La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para tratar de localizar al conductor huido.

