El fútbol más inclusivo

José Luis, presidente de una asociación de fútbol inclusivo en Valencia, comparte la historia de un proyecto que ha transformado vidas: una liga en la que juegan personas con y sin discapacidad en igualdad de condiciones. José Luis es canario, pero desde 2014 vive en Valencia. A sus 40 años, y con una discapacidad física a causa de una enfermedad a los 25 años, no ha dejado que eso frene su vocación. De hecho, es entrenador nacional con titulación UEFA Pro, el máximo nivel de formación futbolística en Europa. Su compromiso con la inclusión a través del deporte lo ha llevado a impulsar iniciativas que hoy son referentes en todo el país.

Una de esas iniciativas es la Liga de Fútbol Inclusivo (LFI), que este año celebrará su primera edición a nivel nacional los días 3 y 4 de octubre de 2025 en el Campo de Fútbol del Morer y el Polideportivo Municipal de Oliva. El evento está organizado por el Proyecto Unión Deporte e Inclusión, en colaboración con la Unión Deportiva Oliva, el Ayuntamiento de Oliva y Esports Oliva. También participan entidades como Fundación SASM, Sport Sa, Auna Inclusió y Crecer en Positivo. El respaldo institucional es amplio, con el apoyo de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Coca Cola, CaixaBank y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

José Luis recuerda que en 2016, cuando planteó por primera vez esta liga, muchos lo consideraron un iluso. La idea de mezclar en un mismo campo a personas con discapacidad física, intelectual, psicosocial o sin discapacidad generaba escepticismo. Sin embargo, el tiempo le dio la razón. «Hoy se valora el nivel de juego, no el tipo de discapacidad», afirma. En esta liga, los equipos están formados por hombres y mujeres a partir de los 16 años, sin distinción, y se clasifican en tres divisiones según su nivel: 1.ª división (avanzado), 2.ª división (medio) y 3.ª división (iniciación). Las reglas también se han adaptado para equilibrar el juego, limitando el protagonismo de quienes no tienen discapacidad en ciertas jugadas y promoviendo la participación activa de todos.

En esta primera edición nacional de la LFI participarán 24 equipos de diversas provincias como Valencia, Alicante, Murcia, Ciudad Real y Cuenca. Entre las entidades que competirán se encuentran el Valencia Club de Fútbol, Atlético Torreño, Fundación Espurna, Ribarroja CF, ILUNION MLV – ISI, L'Esglai Ciutat de Xàtiva, Aderes Burjassot, Fútbol Base Dénia – Fundación Balearia, Fundación SASM – Promeses Sueca CF, Mislata CF, ADIXI – Xirivella CF, CD Adina, Unión Deportiva Oliva, Auna Inclusivo, CD Asodisal y ACOVA.

El viernes 3 de octubre, de 18:00 a 19:00, se celebrarán los partidos inaugurales, seguidos por una gala de presentación de equipos y reconocimientos a entidades destacadas en deporte inclusivo, de 20:15 a 21:15 en el pabellón del Polideportivo Municipal de Oliva. El sábado 4 se jugarán los cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y la final, desde las 10:00 hasta las 17:45. A las 18:00 se realizará la ceremonia de entrega de premios.

Más allá del calendario deportivo, el objetivo de la LFI es claro: fomentar la inclusión real a través del deporte. «Esto no va de ganar, sino de que todos puedan jugar», dice José Luis. Él mismo vivió lo que significa ser valorado por lo que uno puede aportar más allá de las limitaciones.

El proyecto también representa un ejemplo de resiliencia. José Luis recuerda cómo, al llegar a Valencia, su discapacidad fue motivo de dudas por parte de algunas familias cuando lo vieron caminar con dificultad hacia el campo como entrenador. «Pero al final, cuando demuestras tu preparación y tu compromiso, esas barreras se rompen». De hecho, su trayectoria como entrenador lo llevó a fundar una escuela inclusiva en Catarroja, iniciativa que más tarde entregó al Ayuntamiento local para dedicarse de lleno a la expansión de esta liga.

El sueño de José Luis va más allá de los torneos. Le gustaría que, algún día, se viera a personas con discapacidad ocupando espacios en el fútbol profesional como entrenadores o gestores deportivos. «Yo tengo la formación para entrenar a cualquier equipo. Lo que falta es que alguien dé la oportunidad», señala. En su opinión, visibilizar la discapacidad en todos los ámbitos es clave para lograr una inclusión real. «La vida, como el cine o el deporte, debe reflejar a toda la sociedad. Y eso incluye a las personas con diversidad funcional».

En definitiva, esta liga representa una apuesta decidida por la igualdad, la participación y la transformación social a través del deporte. Un campo donde, más que goles, lo que se celebra es la diversidad, el respeto y la oportunidad de jugar sin etiquetas.

