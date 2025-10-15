Fuenterrobles tratará de reubicar instalaciones deportivas dañadas

Paco Moreno Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:39 Comenta Compartir

Dos ramblas, una por la parte baja del pueblo y otra que lo cruza, fueron las principales causas de los daños en Fuenterrobles el pasado 29 de octubre. La alcaldesa Carolina Viana explica que el agua afectó a viviendas y vehículos pero sin daños personales.

Llovía desde las cinco de la madrugada pero el problema fue lo que llovió «más arriba». Por fortuna no se quedaron vecinos atrapados, aunque la red de caminos rurales quedó muy afectada, con lo que alteró en cierta medida el trabajo diario de agricultores y ganaderos. «La uva y la almendra ya se habían recogido, pero hubo afectación al tirar vides y emparrados».

En algunas casas entró 30 centímetros de agua, pero los inmuebles ya han sido reformados. El principal problema está en las instalaciones municipales, donde subió hasta 1,70 metros donde está el gimnasio, las salas de la banda de música o aulas de juventud, así como en la propia piscina.

La primera edil pide que las soluciones «sean efectivas», más allá de la velocidad de las obras, defendiendo así que se dé prioridad a la reubicación de instalaciones, como es el caso de este municipio.

«La depuradora quedó inservible», relata para unas obras que están pendientes. El agua pasó por encima del recinto deportivo. Las pequeñas reparaciones ya han sido solventadas, aunque van a intentar reubicar todas esas dotaciones porque no es la primera vez que ocurre. «Hacemos todo lo posible para que no vuelva a pasar y necesitamos apoyo a nivel técnico y administrativo para resolver eso», dice. La solución hidráulica para los dos barrancos también se está valorando, algo que haya más allá de la reconstrucción, aunque no hay nada definido.

En una parte, en la acequia madre, habrá una actuación del Ministerio de Transición Ecológica, aunque el resto corresponde al Ayuntamiento. Todo ese caudal acabó en el río Madre, que por lo normal va seco en esa parte de la comarca.