El Consejo de Ministros aprueba la quita de deuda a las Comunidades Autónomas
Reunión del conseller de Emergencias con al presidenta de la FVMP. LP

La Federación de Municipios difunde la guía de recomendaciones ante emergencias meteorológicas

Este documento elaborado por la Generalitat sirve para que los ayuntamientos tengan herramientas y sepan qué medidas adoptar en caso de alerta

A. Talavera

Alzira

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:57

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) impulsa la difusión de la Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos, elaborada por la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, a través de la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE), en coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y con la colaboración del INVASSAT en materia de prevención de riesgos laborales.

El objetivo de esta iniciativa es proporcionar a los municipios una herramienta práctica que les ayude a adoptar medidas preventivas y de autoprotección en situaciones de preemergencia o emergencia causadas por fenómenos como lluvias intensas, tormentas, nevadas, olas de calor o frío, fuertes vientos y temporales marítimos.

La FVMP traslada la guía a los ayuntamientos con el fin de reforzar la coordinación institucional y garantizar que la ciudadanía cuente con protocolos de actuación claros y eficaces. Entre las medidas contempladas se encuentran recomendaciones para la suspensión de actividades educativas o eventos al aire libre, la comunicación de avisos a la población y la adopción de medidas complementarias por parte de las autoridades locales.

Asimismo, la guía estará disponible para su consulta pública en la página web oficial de la FVMP, de manera que cualquier persona interesada pueda acceder a ella y conocer de primera mano las recomendaciones y protocolos establecidos. Con esta acción, la FVMP reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la prevención de riesgos, facilitando a los municipios las herramientas necesarias para proteger a la población y reducir el impacto de los fenómenos meteorológicos adversos.

