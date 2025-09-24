Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Euromillones deja un nuevo millonario este martes en un municipio de 4.000 habitantes y otro premio de 565.440 euros en una localidad valenciana
Excavación de unos de los cuencos de disipación en el barranco en Chiva, hace unos días. LP

Cuatro cuencos servirán para ralentizar el caudal del agua en el barranco en Chiva

Las obras de emergencia se añaden al refuerzo de los taludes con escollera y la limpieza de arrastres en uno de los lugares más castigados por la dana

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:22

La Confederación Hidrográfica del Júcar acomete en el municipio de Chiva la excavación de los llamados «cuencos de disipación», en cuatro zonas situadas en el ... fondo del barranco, con el fin de ralentizar la velocidad del agua en el caso de avenidas como la ocurrida en la dana del pasado 29 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cayó el cártel de droga del puerto de Valencia: ocho agentes infiltrados y siete alijos de cocaína «controlados»
  2. 2

    La Zona de Bajas Emisiones en Valencia, a dos meses de empezar a multar
  3. 3 La Policía Nacional detiene al hombre que mató a otro a tiros por una venganza pasional en Alaquàs
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5

    El futuro del Valencia: Chen muestra el camino a Lim
  6. 6

    Una patrulla vecinal en Alfarb detiene a un ladrón que ha cometido más de 100 robos
  7. 7 El sexto hombre más rico del mundo abandona BYD, el mayor fabricante de vehículos eléctricos del planeta
  8. 8 El Valencia sufre una acción que todavía no se había vivido en España
  9. 9 Un juez destierra de Turís a un ladrón tras ser detenido cuatro veces por 70 robos en coches
  10. 10 Mompó, a Bielsa: «Me pide que reciba a las víctimas de la dana. ¿Ha recibido usted a los familiares de las niñas que murieron en el hinchable de Mislata?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cuatro cuencos servirán para ralentizar el caudal del agua en el barranco en Chiva

Cuatro cuencos servirán para ralentizar el caudal del agua en el barranco en Chiva