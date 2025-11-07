La cimentación de un nuevo puente en Requena, lista en tres semanas El paso conecta las poblaciones de La Vega y San Antonio

Las obras de reconstrucción del puente que conecta la carretera de La Vega con San Antonio en Requena continúan avanzando según el calendario previsto. Este puente se vio gravemente afectado por la dana de octubre de 2024, que provocó importantes daños en su estructura y obligó a su demolición parcial para garantizar la seguridad.️

Tras la demolición del estribo existente y los trabajos de preparación del cauce del río, ya se encuentra operativa la maquinaria especializada que ejecutará los pilotes sobre los que se asentará la cimentación del nuevo puente, informó este viernes el Ayuntamiento. Estos pilotes son un elemento fundamental de la estructura, ya que permitirán garantizar la estabilidad y durabilidad de la infraestructura frente a las crecidas del río.

Se prevé que su instalación quede finalizada en un plazo aproximado de tres semanas, tras lo cual se procederá a la construcción de los nuevos estribos. El inicio de estas obras ha sido posible gracias al trabajo técnico y administrativo desarrollado durante los últimos meses, que culminó con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Para obtenerla, se realizaron diversos estudios hidráulicos que simularon el comportamiento del agua en diferentes escenarios de lluvias intensas, garantizando que el nuevo puente no interfiera en el curso del río.