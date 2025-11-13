La CHJ creará zonas de almacenamiento aguas arriba del barranco de Chiva para reducir el caudal Las actuaciones para reducir el riesgo de inundación de la localidad se llevarán a cabo en los próximos dos años

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) trabaja junto al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) en soluciones técnicas para guiar las aguas y aumentar la seguridad del cauce del barranco de Chiva, que eviten daños tan graves como los ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024.

El objetivo de este plan, del que se informó este miércoles en un encuentro con los vecinos del municipio, es reducir la exposición, vulnerabilidad y peligrosidad de las zonas afectadas, de forma que, aunque se produzcan lluvias similares, los caudales que lleguen al núcleo urbano sean mucho menores, informa el consistorio en un comunicado.

Entre las medidas previstas se incluye la creación de zonas de almacenamiento en el barranco del Gallo, aguas arriba de Chiva, lo que permitiría reducir el caudal a la mitad.

Las actuaciones previstas en el barranco de Chiva se dividen en tres ejes principales: la creación de una zona de amortiguación que permita laminar avenidas; la vehiculización controlada del agua y la profundización del tramo final del barranco, para incrementar su capacidad hidráulica.

Parte de las intervenciones han sido encargadas a la empresa pública Tragsa, lo que permitirá acortar los plazos de ejecución, mientras que otras actuaciones se licitarán próximamente.

Se prevé que las principales obras se desarrollen en un periodo de entre uno y dos años, añaden las fuentes.

El taller informativo, que contó con la presencia del alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, fue presentado por el concejal Enric Roig, quien destacó la importancia de mantener informada a la ciudadanía y fomentar la participación en proyectos clave para la seguridad y sostenibilidad del municipio, así como la colaboración entre administraciones.

Durante el encuentro, el responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Teodoro Estrela, que estuvo acompañado por Vicente Botella, director de las obras en el barranco de Chiva, recordó que, durante la dana, se llegaron a registrar caudales de hasta 1.000 metros cúbicos por segundo, una fuerza que arrasó el material del cauce y dejó al descubierto la roca.

«El riesgo cero no existe, pero sí podemos prepararnos para que los efectos sean los menores posibles», señalo Estrela.

«Chiva es uno de los puntos más sensibles de la cuenca y una de nuestras grandes preocupaciones», reconoció el responsable de la CHJ, quien subrayó que el objetivo final es reducir la velocidad y los niveles de agua que llegan a la población

El taller permitió conocer de primera mano el plan estratégico de recuperación y mejora de la resiliencia, reforzar la coordinación institucional y recoger las opiniones e inquietudes de los ciudadanos en la mejora de protección del municipio, señalan desde el consistorio.