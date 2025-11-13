Paiporta se prepara para la reapertura del Pont Nou La previsión es que las obras sobre el Poyo estén listas en unas semanas

Paco Moreno Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:09

Paiporta se prepara para reabrir en las próximas dos semanas el Pont Nou, una infraestructura clave que recupera la conexión entre ambos márgenes del barranco del Poyo tras la dana y que lo hará con dos carriles de circulación, uno por sentido, dos aceras, una de ellas ciclopeatonal, y un refuerzo integral de toda la estructura.

La obra forma parte del plan de reconstrucción impulsado por el Ayuntamiento y financiado con apoyo estatal. Además del Pont Nou, avanzan las actuaciones en la nueva pasarela ciclopeatonal y en el puente de la CV-406, mientras que la intervención en el Pont Vell se iniciará una vez se inaugure el nuevo paso.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, destacó este jueves «la importancia de que los trabajos se realicen garantizando siempre que la ciudadanía mantenga conexión y paso de una parte a otra del pueblo. Hemos vivido meses difíciles, pero pronto volveremos a contar con una infraestructura segura, moderna y adaptada a las necesidades actuales».

Por su parte, el concejal de Movilidad Urbana y Reconstrucción, Alejandro Sánchez, subrayó que «todas las obras se están ejecutando teniendo en cuenta las necesidades de movilidad de la población y la seguridad ante posibles emergencias futuras. La incorporación del paso ciclopeatonal responde al compromiso del Ayuntamiento con una movilidad más sostenible y segura para todos».

