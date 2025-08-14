Chiva rematará las obras de las calles del centro después de sus fiestas La única vía que todavía permanece cerrada es la de San Isidro

El Ayuntamiento de Chiva reabrirá al tráfico antes de las fiestas del Torico, que se celebran del 15 a 25 de agosto, varias calles del casco urbano que permanecían cerradas por las obras de reparación ejecutadas tras la dana. Como ya avanzó LAS PROVINCIAS se trata del Puente Viejo (Puente de la calle Enrique Ponce) donde las obras de reparación han finalizado pero también otras vías colindantes como las calles Buñol, del Pilar, la Olivera, Jacinta Francés, Peñas, Bechinos, San Antonio y Boteros, que ya se encuentran en servicio. La única vía que permanenecerá cerrada será la calle San Isidro, junto al barranco y donde se está construyendo un muro para proteger de las crecidas del cauce.

Las actuaciones en estas céntricas calles de Chiva han incluido la reposición de colectores y canalizaciones, asfaltado y colocación de elementos ornamentales como la barandilla.

El concejal de Obras, Javier Tarín, indica que «aunque la reapertura permitirá recuperar la circulación en estas vías, la obra no está finalizada. Una vez concluidas las fiestas, se retomarán los trabajos para completar las actuaciones pendientes y rematar los detalles necesarios».

Estas obras forman parte del contrato de emergencia impulsado por el Ayuntamiento de Chiva e incluido en los 36 millones de euros otorgados por el Ministerio de Política Territorial para la recuperación del municipio.

Además, junto a la reposición de la pasarela de madera, se abre el paso del Puente Viejo, trabajos dependientes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, subraya «la rapidez y coordinación con las que se ha trabajado para garantizar la movilidad de las personas y que nuestras fiestas, que comienzan el 15 de agosto, se desarrollen con normalidad. Son actuaciones urgentes y necesarias que responden al compromiso de devolver la normalidad a nuestros vecinos cuanto antes. Siguen siendo prioritarias y urgentes todas las actuaciones encaminadas a ayudar a las familias que todavía tienen problemas tanto en las viviendas como a nivel anímico, social y psicológico».