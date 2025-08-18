Chiva invertirá nueve millones de euros para recuperar las calles de las urbanizaciones El Ayuntamiento realiza ahora actuaciones a través de un contrato de emergencia en tres zonas residenciales

A. Talavera Alzira Lunes, 18 de agosto 2025, 12:54

Este mes de agosto Chiva ha iniciado las obras de emergencia en las urbanizaciones de Calicanto, Sierra Perenchiza y Loma del Castillo, con el objetivo de reparar las calles afectadas por la dana.️ En concreto, durante estas semanas se trabajará en las dos calles más dañadas de Sierra Perenchiza, en siete de Calicanto y en otra de Loma del Castillo.

Además, el concejal de Urbanismo, Manuel Verdeguer, adelantó que tras este primer paquete de actuaciones en las vías más afectadas le seguirán una serie de trabajos de reparación de calles, viales, aceras y luminarias en todas las urbanizaciones del municipio. Unas actuaciones que tendrán un coste de nueve millones de euros.

«El objetivo es dejar todo en el mismo estado antes de la dana para recuperar la normalidad», señaló Verdeguer que añadió que en la última visita realizada por el vicepresidente y conseller de Recuperación, Francisco Gan Pampols, éste felicitó al Consistorio por «ser uno de los que más rápido está volviendo a la normalidad» y por «el buen trabajo que se está realizando».

El Ayuntamiento de Chiva irá actuando en toda la localidad para reparar los numerosos desperfectos que causaron las inundaciones. Hace tan sólo unos días acababa la rehabilitación de algunas calles del centro.