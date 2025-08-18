Chelva inaugura la rotonda de acceso paralizada por la dana Esta infraestructura reduce la velocidad de entrada a la localidad y mejora la seguridad

A. T. Alzira Lunes, 18 de agosto 2025, 12:07

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha abierto al tráfico la nueva rotonda que ordena el acceso norte a Chelva, tras concluir esta semana las obras de adecuación de la vía. Los trabajos se han acelerado en las últimas semanas para que la infraestructura pudiera estar operativa con motivo de las fiestas del municipio.

El proyecto, financiado por el Ministerio de Transportes a través del convenio suscrito con la Generalitat, comenzó en octubre de 2024 y se reanudó el pasado mes de marzo, tras una paralización provocada por las inundaciones.

La actuación, con una inversión de 530.000 euros, ha permitido la construcción de una glorieta en el punto kilométrico 68+500 de la CV-35 y la urbanización de su entorno, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y regular la entrada y salida del municipio.

Asimismo, la nueva infraestructura, ubicada junto al Barranco del Montú, contribuirá a reducir la velocidad en un tramo clave de la carretera y garantizará un acceso más seguro y fluido no solo al núcleo urbano, sino también a las numerosas zonas y caminos rurales adyacentes.

Además de la rotonda, la intervención incluye la ejecución de aceras para garantizar una circulación peatonal segura y su conexión con el recorrido existente, también la ampliación de la sección viaria entre los puntos kilométricos 68+305 y 68+570 con una calzada de 8 metros de ancho con carriles en ambos sentidos, así como la instalación de alumbrado público y ajardinamiento, contribuyendo a crear un entorno más seguro y agradable para todos los usuarios.