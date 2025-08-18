Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva
Nueva rotonda en Chelva. LP

Chelva inaugura la rotonda de acceso paralizada por la dana

Esta infraestructura reduce la velocidad de entrada a la localidad y mejora la seguridad

A. T.

Alzira

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:07

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha abierto al tráfico la nueva rotonda que ordena el acceso norte a Chelva, tras concluir esta semana las obras de adecuación de la vía. Los trabajos se han acelerado en las últimas semanas para que la infraestructura pudiera estar operativa con motivo de las fiestas del municipio.

El proyecto, financiado por el Ministerio de Transportes a través del convenio suscrito con la Generalitat, comenzó en octubre de 2024 y se reanudó el pasado mes de marzo, tras una paralización provocada por las inundaciones.

La actuación, con una inversión de 530.000 euros, ha permitido la construcción de una glorieta en el punto kilométrico 68+500 de la CV-35 y la urbanización de su entorno, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y regular la entrada y salida del municipio.

Asimismo, la nueva infraestructura, ubicada junto al Barranco del Montú, contribuirá a reducir la velocidad en un tramo clave de la carretera y garantizará un acceso más seguro y fluido no solo al núcleo urbano, sino también a las numerosas zonas y caminos rurales adyacentes.

Además de la rotonda, la intervención incluye la ejecución de aceras para garantizar una circulación peatonal segura y su conexión con el recorrido existente, también la ampliación de la sección viaria entre los puntos kilométricos 68+305 y 68+570 con una calzada de 8 metros de ancho con carriles en ambos sentidos, así como la instalación de alumbrado público y ajardinamiento, contribuyendo a crear un entorno más seguro y agradable para todos los usuarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  3. 3 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  4. 4 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  5. 5

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  6. 6 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  7. 7

    Un tapón en plena vía verde del barranco de la Saleta
  8. 8

    Xirivella y Albalat dels Tarongers, los dos extremos de las piscinas valencianas
  9. 9 Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet
  10. 10

    El Valencia acelera la llegada de Sadiq

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Chelva inaugura la rotonda de acceso paralizada por la dana

Chelva inaugura la rotonda de acceso paralizada por la dana