El bosque valenciano que aspira al Mejor del Año en España en 2026 El certamen incluye también al eucaliptus de Paiporta como Mejor Árbol

El conocido eucaliptus de Paiporta, situado en el lecho del barranco del Poyo, no es el único aspirante valenciano a ser considerado Árbol del Año en 2026. En la otra modalidad, la de Bosque del Añio, participa el Sabinar de las Blancas, ubicado en Puebla de San Miguel (Rincón de Ademuz). Las votaciones estarán abiertas hasta el 17 de diciembre en www.arbolybosquedelaño.es

El concurso del Árbol y Bosque del Año en España se creó en 2007 por la ONG Bosques sin Fronteras, siendo el primero en Europa y en el mundo con esta iniciativa. Como continuación, en 2011 se creó el premio a nivel europeo Tree of the Year organizado la Fundación Alianza (Nadace Partnerství) que engloba todas las iniciativas nacionales.

El objetivo del concurso Árbol, Bosque y Bosque Urbano del Año en España es destacar los interesantes árboles y bosques singulares de nuestro territorio como un importante patrimonio natural y cultural que se deberían apreciar y proteger. En este concurso, a diferencia de otros, no es importante la belleza, el tamaño o la edad de los árboles o los bosques sino la historia y la relación con las personas y el territorio, indican fuentes de la organización.

El bosque de Puebla de San Miguel está asociado a la leyenda de las Viejas Sabinas de Las Blancas, según destacan los promotores de la candidatura. «Hace muchos siglos, antes incluso de que los romanos trazaran calzadas y los reinos de taifa marcaran fronteras, existía en estas tierras un bosque ya viejo, habitado por árboles que parecían más viejos que el propio cielo. Se decía que esos árboles, las sabinas, eran guardianes del silencio de las montañas, centinelas de eras pasadas».

El nombre de Las Blancas proviene de la corteza de estas sabinas albares: su tronco plateado, claro, que al reflejar la luna y al incidir la luz del amanecer, parece blanquearse, resplandecer como si la luz habitara en su propio cuerpo. Los lugareños, al divisarlas de lejos, decían que eran «las que visten de luz», sabinas blancas.

Las Blancas es una microrreserva de flora de 6 hectáreas con ejemplares de sabina albar (Juniperus thurifera) que en algunos casos rozan los 1.000 años de edad. Forma parte de los espacios vegetales más singulares de la Comunitat Valenciana, con una concentración notable de sabinas monumentales.

En 2001 este bosque formó parte del calendario que la Diputación de Valencia editó sobre árboles monumentales de la Comunidad Valenciana, siendo una imagen de Las Blancas la portada del mismo.

En 2021 se rindió homenaje a Jesús Monedero, agente medioambiental de la Puebla de San Miguel durante casi tres décadas, por su labor en la conservación de estos sabinares y de sus ejemplares monumentales. Una de las sabinas catalogadas tiene desde entonces su nombre «El Sabino de Jesús Monedero» y forma parte de este espectacular bosque.

«Nuestro Sabinar de las Blancas, situado a 1.400 metrosde altitud, es una peculiar formación boscosa donde la sabina albar (Juniperus thurifera L.) aparece como la especie arbórea más destacada y casi exclusiva», añaden las mismas fuentes, para precisar que los sabinares «pueden ser considerados bosques relictos, ya que sus antecesores han sido capaces de vivir desde el terciario (la era de los dinosaurios) hasta nuestros días».

Los sabinares crecen despacio, como lo hacen todos los de su especie, pero con el paso de los siglos el de Puebla de San Miguel ha llegado a convertirse en un impresionante bosque adulto con centenares de sabinas albares, alguna casi milenaria. Veinte de estas sabinas aparecen en el catálogo valenciano de árboles monumentales y al menos tres superan los 800 años.

Se ha conservado en buen estado gracias a las prácticas ganaderas que han sido realizadas por los habitantes de La Puebla durante siglos para alimentar al ganado y que han formado y moldeado a estos árboles hasta llegar a alcanzar edades y diámetros impresionantes. Podas que producen forraje en invierno durante las nieves y frescos pastos y sombra en verano.

«Presentamos el Sabinar de las Blancas como candidato a bosque del año por ser uno de los más hermosos legados naturales que aún se conservan en las tierras altas de la Comunidad Valenciana, y que ha contribuido entre otras razones, a la declaración del Parque Natural de la Puebla de San Miguel. Y también por ser ejemplo de relación especial entre el hombre y la naturaleza, entre los vecinos de la Puebla y por ende del Rincón de Ademuz, con su emblemático bosque», finaliza la candidatura.