El eucaliptus de Paiporta aspira al título de Mejor Árbol del Año El ejemplar monumental resistió la dana y también el embate de la riada de 1957

Paco Moreno Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:18

El eucaliptus centenario plantado en Paiporta, en el lecho del barranco del Poyo, ha resultado finalista en el concuso nacional de Árbol del Año, una iniciativa organizada por la asociación Bosques sin Fronteras que cuenta con la colaboración del Ministerio de Transición Ecológica. El ejemplar, que resistió milagrosamente la dana hace un año, fue presentado como candidato por el CLER de Paiporta, apoyado a su vez por el Ayuntamiento.

«Ahora, nuestro árbol necesita el apoyo de todos, tu voto es imprescindible para que resulte ganador», señalaron tras conocer que quedaba finalista en una difusión en redes sociales que persigue los votos necesarios. La votación se iniciará este lunes día 17 y durará hasta el 17 de diciembre en la web www.arbolybosquedelaño.es.

La resistencia del árbol se convirtió desde el primer momento en un símbolo para la recuperación de los municipios afectados por la dana. Incluso congregó a su alrededor reuniones de afectados, colgaron senyeras del magullado tronco y ha salido fotografiado como icono en numerosas publicaciones.

El eucaliptus está registrado en el catálogo de árboles monumentales y se da la circunstancia de que también resistió el embate de la riada de 1957, lo que incluso le otorga más valor. El concurso tiene tres categorías, como son el de bosque del año, árbol del año y bosque urbano del año. De momento, no se saben los competidores del eucaliptus para el preciado galardón.