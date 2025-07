Los Ayuntamientos trabajan a destajo para reabrir piscinas en pleno verano

El barro, el maldito barro, impidió ayer la reapertura de la piscina municipal de Chiva. Todo estaba previsto para abrir las puertas al público después ... de numerosas reparaciones por los destrozos de la dana, pero fue abrir las válvulas de la depuradora y cambiar el rostro de sus responsables. El agua salía mezclada con fango.

Así las cosas, el Ayuntamiento señaló que debe realizarse una nueva limpieza del fondo y análisis del agua, mientras el fondo transparente unas horas antes se enturbiaba sin remedio. «Estamos trabajando con la máxima celeridad para poder abrir en cuanto sea posible y asegurar las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas», señalaron.

Otro municipio donde trabajan a marchas forzadas es Catarroja. La alcaldesa Lorena Silvent visitó ayer las obras que se realizan en la instalación municipal, para señalar que para entender el motivo de la demora en la reapertura tras la dana hay que remontarse al pasado mes de enero. «Fue cuando comenzaron las memorias y la valoración para reparar los desperfectos ocasionados por la dana, que aparentemente iba a hacer posible que la piscina estuviera abierta el 14 de junio», comentó Silvent.

Operario en la piscina de Catarroja, ayer.

«Los dos vasos que tiene la piscina no estaban dañados, todo se concentraba en la sala de máquinas y el subsuelo, lo que hacía plantearse que estuviera abierta en junio», continuó la primera edil. La cuestión es que cada vez que han comenzado a «hacer esos trabajos cuando ha llegado el material necesario, han visto que no se podía poner en marcha porque el cuadro eléctrico, que en principio funcionaba, pues no tenía suficiente potencia y no arrancaba las bombas», subrayó.

De ahí que ahora mismo se esté trabajando «en esta incidencia, está previsto que esta semana llegue el material eléctrico, que se haga la puesta a punto y a ver si es posible que en la segunda quincena del mes de julio ya esté abierta al público», finalizó. El presupuesto de las obras supera los 200.000 euros.

Otro Ayuntamiento donde trabajan a destajo para la reapertura de su piscina es el de Sedaví. Fuentes cercanas al alcalde Josep Francesc Cabanes indicaron que están trabajando con el propósito de que la reapertura sea a mitad de julio. La dana se llevó por delante los muros del recinto, además de parte del equipamiento como sombrillas y zonas de descanso. En enero ya estaba todo limpio de barro, aunque no ha sido posible todavía la reapertura al público.

También están los casos en los que es imposible llegar a tiempo para este verano. Desde el Ayuntamiento de Aldaia señalaron que el coste de las reparaciones supera el millón de euros, por lo que se trata de una inversión que requiere de un proceso más largo. Como publicó LAS PROVINCIAS, para compensar a los vecinos se celebrarán cuatro fiestas del agua con hinchables y toboganes para grandes y pequeños en un recinto situado en una avenida, durante cuatro fines de semana.

Más grave es el caso de Benetússer, donde fuentes cercanas a la alcaldesa Eva Sanz precisaron que la reconstrucción de las instalaciones dañadas por las inundaciones rebasan los cuatro millones de euros. Se trata de una de las infraestructuras que se recuperarán con fondos del Ministerio de Política Territorial.

En otros municipios como Picanya, Albal, Massanassa o Torrent, las instalaciones funcionan a pleno rendimiento, como confirmaron fuentes municipales, de tal manera que deben controlarse mucho los aforos para no excederlos. Las piscinas municipales sirven también para clases de todo tipo, con lo que se vuelven necesarias como una manera también de reconstrucción social y psicológica, como bien saben los responsables municipales. De ahí la premura en llegar a tiempo esta temporada de baño, además muy calurosa.