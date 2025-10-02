Abren al tráfico dos pasos inundables sobre un barranco en Pedralba La Generalitat continúa con la construcción de un puente de 45 metros en el municipio

La Generalitat ha puesto en servicio esta semana dos badenes sobre el barranco de Chiva, también llamado barranco de Cuchilla, en el municipio de Pedralba, que junto al puente de esa zona resultaron gravemente dañados por las inundaciones de octubre de 2024.

Las actuaciones, llevadas a cabo por la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, forman parte de diversas obras de emergencia en Pedralba para reparar los daños ocasionados en el entorno del barranco de Chiva. La inversión prevista asciende a 2,7 millones de euros.

Los trabajos de recuperación de estas infraestructuras incluyen la construcción de dos nuevos badenes, en reposición de los existentes y destruidos por las inundaciones, ubicados en el camino del Llano del Rey y en el Camino Panal. Previamente a estos trabajos, se llevó a cabo la limpieza y retirada de escombros en toda la zona afectada.

En paralelo, avanzan las obras de un nuevo puente de 45 metros de longitud en el camino del Cerrito Royo, que sustituirá al anterior, colapsado por el agua. Con estas actuaciones, se garantiza la recuperación de la normalidad en los accesos y caminos rurales de Pedralba, reforzando la seguridad y la movilidad en este entorno.

Estas actuaciones forman parte del plan Recuperem València y se iniciaron después de que la Generalitat asumiera las competencias necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de infraestructuras en más de una veintena de localidades afectadas, debido a las dificultades de los municipios para asumir los trabajos y la necesidad de realizaros a la mayor brevedad posible.

