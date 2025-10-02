Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Guardia Civil encuentra objetos personales de Beatriz Guijarro en el paraje donde hallaron el cadáver calcinado
Los dos badenes tras su reconstrucción. LP

Abren al tráfico dos pasos inundables sobre un barranco en Pedralba

La Generalitat continúa con la construcción de un puente de 45 metros en el municipio

P. M.

VALENCIA

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:58

Comenta

La Generalitat ha puesto en servicio esta semana dos badenes sobre el barranco de Chiva, también llamado barranco de Cuchilla, en el municipio de Pedralba, que junto al puente de esa zona resultaron gravemente dañados por las inundaciones de octubre de 2024.

Las actuaciones, llevadas a cabo por la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, forman parte de diversas obras de emergencia en Pedralba para reparar los daños ocasionados en el entorno del barranco de Chiva. La inversión prevista asciende a 2,7 millones de euros.

Los trabajos de recuperación de estas infraestructuras incluyen la construcción de dos nuevos badenes, en reposición de los existentes y destruidos por las inundaciones, ubicados en el camino del Llano del Rey y en el Camino Panal. Previamente a estos trabajos, se llevó a cabo la limpieza y retirada de escombros en toda la zona afectada.

En paralelo, avanzan las obras de un nuevo puente de 45 metros de longitud en el camino del Cerrito Royo, que sustituirá al anterior, colapsado por el agua. Con estas actuaciones, se garantiza la recuperación de la normalidad en los accesos y caminos rurales de Pedralba, reforzando la seguridad y la movilidad en este entorno.

Estas actuaciones forman parte del plan Recuperem València y se iniciaron después de que la Generalitat asumiera las competencias necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de infraestructuras en más de una veintena de localidades afectadas, debido a las dificultades de los municipios para asumir los trabajos y la necesidad de realizaros a la mayor brevedad posible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  3. 3

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  4. 4

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  5. 5

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  6. 6 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  7. 7

    Disney busca trabajadores en Valencia
  8. 8 El mercado de zapatillas más grande de España vuelve a Valencia con grandes descuentos
  9. 9 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  10. 10 La última imagen de Bea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Abren al tráfico dos pasos inundables sobre un barranco en Pedralba

Abren al tráfico dos pasos inundables sobre un barranco en Pedralba